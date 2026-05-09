Reactivación de proyecto urbanístico presiona Condado del Rey y barriadas adyacentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Residentes de unas 70 barriadas del área de Condado del Rey, en el distrito de San Miguelito, han expresado su preocupación por la reactivación del proyecto urbanístico Vista Azul, que estuvo detenido durante más de una década debido a cuestionamientos relacionados con la presión que ejercerá sobre la ya golpeada infraestructura pública y sobre la calidad de vida de los residentes.

En aquel momento, varias comunidades salieron en defensa de sus viviendas, entre ellas Altos del Country, Villa Vizcaya, Bosques de Cibeles, Limajo, Altos de Panamá y Condado del Rey.

El proyecto Vista Azul, presentado a través de un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), fue aprobado mediante la Resolución 223-2011 del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), emitida el 16 de mayo de 2011. El terreno contempla un polígono de al menos 200 hectáreas.

El EOT es un instrumento de planificación urbana contemplado en la Ley 6 de 2006, a través del cual el desarrollador define todas las intervenciones que se harán y se describe no solo el proyecto sino el entorno donde se construirá. Según la definición del Miviot, busca crear “condiciones ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano existente de cualquier magnitud, consideradas sus edificaciones, los terrenos que ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven, bajo unas condiciones históricas dadas”.

Actualmente, dos parcelas del proyecto Vista Azul —propiedad de Grupo Arango— están siendo desarrolladas por la promotora MS Norte, S.A., que ha explicado a los residentes, a través de reuniones comunitarias, en qué consiste la primera fase del desarrollo, denominado proyecto Condado Norte, parcelas 2 y 3, el cual contempla la construcción de una vía de acceso desde el corredor Norte.

El plan maestro (EOT) presentado abarca los distritos de Panamá y San Miguelito, a ambos lados del corredor Norte, y se extiende hasta polígonos cercanos a las faldas del Templo Bahá’í. Sin embargo, la primera fase solo impactará terrenos que se encuentran dentro del corregimiento Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito.

El esquema aprobado por el Miviot no autoriza la construcción inmediata del proyecto, ya que aún deben cumplirse varios requisitos, entre ellos la aprobación del anteproyecto, los planos y el Estudio de Impacto Ambiental de la primera fase.

En presentaciones recientes, la empresa promotora indicó a residentes de Condado del Rey, Altos de Panamá, Villa Vizcaya, Altos del Country, Altos del Lirio y Country Heights, entre otras comunidades, que el acceso al área por el corredor Norte cuenta con aprobación de las autoridades desde 2015, durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019). En este caso, el plano tiene sellos de aprobación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Temor por explosiones y daños estructurales

Jaime Sousa, residente de Country Heights 1000, explicó que hace aproximadamente un mes y medio comenzaron a recibir volantes en las que se les convocaba a reuniones informativas. En las reuniones, la promotora MS Norte, S.A. les comunicó sobre el desarrollo en Condado norte, parcelas 2 y 3, que incluiría la futura construcción de accesos vehiculares en terrenos colindantes con el corredor Norte.

Según indicó, el proyecto —bajo el esquema original— incluiría unas 15 torres residenciales que albergarían al menos 1,500 personas.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), para esa fecha, solo entre las comunidades de Condado del Rey, Altos de Panamá, Altos de María, Limajo y Horizonte vivían 6,613 personas. Hoy, esa zona tiene nuevas comunidades, barriadas y/o edificios de apartamentos, por lo que la densidad es mayor.

En Condado del Rey el tráfico vehicular se satura en horas pico, debido a la demanda de vehículos que utiliza vías alternas para llegar a la vía Centenario. Foto: LP/Gabriel Rodríguez

En la presentación brindada por la promotora MS Norte a los vecinos de Condado del Rey y áreas aledañas se explica que el proyecto urbanístico —que incluye dos parcelas de aproximadamente 8.5 hectáreas— contempla una fase inicial con desplazamiento de maquinaria, equipos y materiales; instalación de áreas temporales de almacenamiento; trazado y replanteo del terreno; inspecciones en áreas colindantes; y jornadas informativas previas a las voladuras necesarias para remover material rocoso.

El plan incluye movimiento de tierra, nivelación de terrenos, construcción de calles internas e instalación de sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y red eléctrica. Asimismo, contempla el manejo de desechos de construcción, transporte de materiales y labores de limpieza general una vez concluyan los trabajos.

Plano y diseño del proyecto Norte, parcela 2 y 3 que presentó el promotor a la comunidad de Condado del Rey. Cortesía

Uno de los principales temores de los residentes es que, para habilitar el proyecto, sea necesario realizar excavaciones y voladuras en terrenos rocosos, lo que podría provocar rajaduras, deslizamientos y daños estructurales en sus viviendas.

Incluso, Sousa recordó que años atrás una empresa realizó trabajos de voladura cerca de las barriadas y varias casas presentaron fracturas en las paredes, por lo que la compañía fue demandada por los daños ocasionados.

La preocupación de muchos residentes también radica en que realizaron importantes inversiones en la zona y temen una disminución en el valor de sus propiedades.

Según Sousa, la construcción de la vía pública pasaría justo detrás de la barriada Altos de Panamá, al costado del PH Country Heights y con salida hacia la calle de Villa Vizcaya. Los vecinos advierten que esto agravaría el congestionamiento vehicular, debido a que la vía Condado del Rey es utilizada como ruta alterna por cientos de conductores que se dirigen hacia la vía Centenario. Actualmente, la zona ya presenta fuertes afectaciones, especialmente durante las horas pico.

Encuestas vecinales

Actualmente, la promotora realiza encuestas para el Estudio de Impacto Ambiental categoría II, que posteriormente será presentado ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) para su evaluación.

En la encuesta de participación ciudadana distribuida durante las reuniones vecinales, la promotora indica que la finalidad es recopilar información, opiniones y aportes de la comunidad dentro del área de influencia del proyecto.

No obstante, los residentes cuestionan que falta información clara sobre la magnitud de las obras, la altura de los edificios en un eventual desarrollo habitacional y el impacto que tendría la conexión vial sobre la seguridad y movilidad del sector.

El terreno del proyecto Vista Azul, colinda con un edificio residencia a pocos metros, además es una montaña rocosa que para poder construir en ella deberán realizar voladuras. Los vecino tema que sus viviendas sean afectadas. Foto: LP/ Gabriel Rodríguez

La Prensa consultó a Grupo Arango, propietario del proyecto Vista Azul; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Las consultas se realizaron vía correo electrónico, mediante el portal web y por llamada telefónica. Aunque un colaborador de la empresa tomó los datos, no se logró concretar una respuesta oficial.

Ante este escenario, las comunidades han comenzado a organizarse para coordinar acciones legales y técnicas contra el futuro desarrollo urbanístico. Los vecinos evalúan contratar especialistas y conformar una Junta de Desarrollo Local para enfrentar el proyecto.

Alcaldía responde a los vecinos

Por su parte, la Alcaldía de San Miguelito explicó que “los proyectos que componen el Esquema de Ordenamiento Territorial Vista Azul aún no han llegado a la etapa de aprobación municipal”.

Además, informó a La Prensa que las autoridades locales comunicarán a la comunidad cualquier solicitud de permiso de construcción que sea presentada.

La entidad destacó que el plan maestro (EOT), aprobado durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), en su momento solo obtuvo el permiso de movimiento de tierra por parte de la Alcaldía para una parcela.

La Alcaldía aclaró que la responsabilidad de aprobar el marco general de este desarrollo recae sobre el Ministerio de Vivienda, que para la fecha en que fue aprobado (2011) era regentado por José Domingo Arias.

Busque en la segunda entrega, Condado del Rey a punto del colapso.