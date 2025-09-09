Panamá, 09 de septiembre del 2025

    TRABAJOS

    Reactivan cobro de peaje en la Autopista Don Alberto Motta desde este jueves

    José González Pinilla
    El MOP realiza una inspección en el kilómetro 41 en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón. Cortesía

    A partir de este jueves 11 de septiembre, desde las 9:00 a.m., volverá a cobrarse el peaje en la Autopista Don Alberto Motta, en ambos sentidos de circulación, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Durante las últimas dos semanas, la tarifa había sido exonerada de manera temporal como medida de apoyo a los conductores, mientras se habilitaban accesos provisionales para mantener la conectividad entre la vía Transístmica y la autopista, en medio de los trabajos que se desarrollan en El Guarumal, provincia de Colón.

    El MOP detalló que el acceso provisional en El Giral (km 31) está disponible desde el 28 de agosto y el de Quebrada Ancha (km 38) quedó habilitado el pasado 3 de septiembre.

    La institución precisó que los conductores que utilicen la salida en El Giral deberán continuar por el carril exclusivo debidamente delimitado, el cual se mantendrá libre de pago.

    Entre las recomendaciones para los usuarios se destacan: respetar la señalización, reducir la velocidad a 40 km/h en la zona de peaje y acatar las instrucciones de las autoridades.

    El MOP destacó que la reactivación del cobro “es necesaria” para garantizar la seguridad vial y sostuvo que las medidas adoptadas buscan facilitar la movilidad y prevenir riesgos durante las obras en curso.

    Desde el pasado 26 de agosto se cerró la vía Transístmica, específicamente en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, para reparar un tramo de la calle afectada por la rotura de una tubería de agua potable.

