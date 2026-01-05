Panamá, 05 de enero del 2026

    SALUD PÚBLICA

    Consulta Ciudadana en Las Tablas para la construcción de un nuevo hospital

    Autoridades de salud realizaron una consulta pública para presentar el proyecto de intervención integral del Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, que contempla modernización, ampliación y mantenimiento de la infraestructura sin afectar la atención a los pacientes en Azuero.

    Aleida Samaniego C.
    Ciudadanos de Las Tablas, autoridades locales y representantes del Ministerio de Salud (Minsa) participaron activamente en la consulta ciudadana sobre el proyecto del nuevo Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, expresando sus inquietudes y aportes para mejorar la atención sanitaria en la región de Azuero. Cortesía

    Con la participación de autoridades de salud, representantes comunitarios, diputados y población en general de Las Tablas, provincia de Los Santos, se realizó la mañana de este 5 de enero una consulta pública para presentar el proyecto del nuevo hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, una obra esperada y considerada clave para fortalecer la atención sanitaria en la región de Azuero.

    Durante la jornada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, expuso los alcances del proyecto, que contempla la modernización y ampliación de la infraestructura hospitalaria sin interrumpir los servicios que actualmente se brindan a la población.

    Subrayó que la iniciativa responde a una necesidad histórica de la región, donde el crecimiento poblacional y la creciente demanda de atención especializada han puesto a prueba la capacidad del centro hospitalario.

    El proyecto incluye el reforzamiento estructural del edificio, la redistribución de áreas clínicas y administrativas, así como la renovación total de los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, de climatización, gases médicos y seguridad.

    A estas acciones se suma un plan de mantenimiento por un período de tres años, diseñado para garantizar la sostenibilidad de las mejoras y evitar el deterioro acelerado de las instalaciones, uno de los reclamos recurrentes tanto de pacientes como del personal de salud.

    Las autoridades destacaron que la consulta ciudadana permitió escuchar de primera mano las inquietudes de la comunidad. Entre los principales planteamientos surgieron preocupaciones relacionadas con el mantenimiento continuo del hospital, la necesidad de ampliar las especialidades médicas y, sobre todo, la garantía de que los servicios no se vean afectados durante la ejecución de la obra.

    En respuesta, se explicó que el proyecto ha sido concebido para desarrollarse por fases, lo que permitirá mantener la atención médica activa mientras avanzan los trabajos. “El hospital no puede detenerse; la población depende de estos servicios y esa ha sido una prioridad en la planificación”, señalaron los voceros durante la presentación.

    Otro de los puntos abordados fue el proceso de licitación. Las autoridades informaron que este será público y transparente, y que contará con una comisión evaluadora encargada de seleccionar a una empresa con experiencia comprobada en la construcción y adecuación de hospitales.

    La selección, indicaron, se basará en la mejor propuesta técnica y económica, con el objetivo de asegurar una obra que cumpla con los estándares requeridos para las instalaciones de salud.

    Finalmente, las autoridades locales y el Ministerio de Salud (Minsa) indicaron que los aportes recogidos durante la consulta ciudadana serán evaluados e incorporados, en la medida de lo posible, al diseño final del proyecto.

    La intención, recalcaron, es que la obra responda a las necesidades reales de la población y del personal de salud, que a diario enfrenta las limitaciones de una infraestructura que ha quedado rezagada frente a la demanda actual.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

