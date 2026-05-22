Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Realizan honras fúnebres de exfiscal asesinada, mientras continúa investigación

    Yasser Yánez García
    Realizan honras fúnebres de exfiscal asesinada, mientras continúa investigación
    Honras fúnebres de la fiscal Patricia Ossa.

    Este viernes 22 de mayo se llevaron a cabo las honras fúnebres de la fiscal Patricia Soledad Ossa Sánchez, de 38 años, en la Basílica Menor Don Bosco, ubicada en Calidonia.

    +info

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    A la ceremonia, además de amigos y familiares, asistió personal del Ministerio Público.

    Ossa fue asesinada la noche del pasado lunes 18 de mayo por su expareja Orlando Cuesta, el cual se encuentra detenido provisionalmente y enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso y robo.

    Durante la audiencia, celebrada el miércoles 20 de mayo, se conoció que no hubo un forcejeo por el arma, como aseguró inicialmente Cuesta, además de mantener un permiso de porte de arma vigente.

    A su vez, se reveló que Ossa había expresado a sus colegas que sentía temor luego de separarse de Cuesta en marzo pasado, por lo que había ordenado a los empleados del PH donde residía que no permitieran el ingreso de su expareja.

    Según versiones extraoficiales, ambos sostuvieron una discusión y, en medio del altercado, salió a relucir el arma.

    Ossa formaba parte del equipo de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio. Anteriormente, había estado asignada a una fiscalía en San Miguelito.

    Yasser Yánez García

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