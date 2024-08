Realizan operativo sanitario, decomisan cigarrillos y hasta tortillas sin registros

Escuchar audio noticia

Un operativo sorpresa fue realizado este jueves 22 de agosto por la Regional de Salud de San Miguelito del Ministerio de Salud (Minsa) en varios establecimientos ubicados en el sector de San Isidro, corregimiento Omar Torrijos, donde se encontraron varios productos a la venta sin el registro sanitario.

Se trata de locales comerciales como minisúperes, fondas y puestos de venta ambulante ubicados en San Isidro. Yaviletsy Centella, directora regional de salud en San Miguelito, informó que estos locales son reincidentes en sanciones por no cumplir con las normas sanitarias e insisten en las mismas faltas.

Entre las irregularidades encontradas se destacan el uso de tablas de picar sucias en las carnicerías, neveras oxidadas, utensilios y pisos insalubres, cestos de basura cerca de las áreas de carne y el incumplimiento de la cadena de frío, lo que resultó en contaminación cruzada de los productos, entre otras.

También se decomisó una gran cantidad de paquetes de tortillas y empanadas que no contaban con el registro sanitario y la cadena de frío no cumplía con las medidas higiénico-sanitarias. Estos productos fueron destruidos posteriormente. Además, se detectó que los manipuladores de alimentos no contaban con los carnés de salud blanco y verde correspondientes.

La directora regional de Salud de San Miguelito informó que también se realizó el decomiso de cigarrillos de venta al detal y otros productos de tabaco, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas que rigen la Ley 13 del 24 de enero de 2008.

Centella exhortó a la población a ser más cuidadosa al momento de consumir alimentos, ya que estos pueden causar enfermedades como diarrea, gastroenteritis y vómito. Recordó que los locales que no cumplen con las condiciones de salubridad ponen en riesgo la salud de la población.