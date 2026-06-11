Realizarán cierres temporales en el Corredor Sur del 12 al 18 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) informó que entre el 12 y el 18 de junio de 2026 se realizarán cierres parciales en el Corredor Sur debido a trabajos de transporte e izaje de vigas para la construcción del entronque de Costa del Este.

Las labores se desarrollarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., al final del tramo marino, antes de la salida hacia Costa del Este en dirección a Tocumen.

Además del izaje de las vigas, se llevarán a cabo maniobras de transporte y giro en las inmediaciones de la caseta de peaje de Atlapa, en dirección a Paitilla.

Estas operaciones requerirán cierres totales temporales de aproximadamente diez minutos en dirección hacia Tocumen y en ambos sentidos de circulación, mientras se realiza el posicionamiento de las estructuras.

Posteriormente, para completar la maniobra de giro hacia Tocumen, se mantendrá el tránsito controlado con un carril habilitado.

ENA recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, atender la señalización temporal instalada en las zonas de trabajo y seguir las instrucciones del personal de tránsito y seguridad que estará desplegado durante las jornadas de construcción.

Según la entidad, los trabajos forman parte de las obras de optimización de la autopista y buscan avanzar de manera segura en la ejecución del proyecto, minimizando las afectaciones al tránsito mediante la programación de las maniobras durante horas de menor circulación vehicular.