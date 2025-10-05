Reclamo frena licitación de $140.3 millones para recolección de basura en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una acción de reclamo detuvo el proceso de licitación pública que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) tenía previsto realizar para contratar los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos en el distrito de Panamá, con un precio de referencia de 140.3 millones de dólares.

El recurso fue presentado por la empresa Ecotermo de Panamá, S.A. (ECOVSA) y admitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que mediante resolución ordenó el pasado viernes 3 de octubre suspender la licitación, programada para el 9 de octubre.

ECOVSA sostiene que el pliego de cargos contiene disposiciones “excluyentes” que violan el principio de igualdad de oportunidades establecido en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas y su reglamento.

Entre sus argumentos señala que se exige a los participantes demostrar la disponibilidad de al menos el 80% del financiamiento del monto ofertado, lo que considera un requisito excesivo sin justificación técnica, jurídica o presupuestaria.

También objetó que el precio por tonelada de basura se haya fijado en 57 dólares, ya que asegura no poder verificar su razonabilidad técnica y financiera.

Cuestionó, además, la “contradicción” en las exigencias de experiencia, pues se pide acreditar un mínimo de 8 años en el sector y, al mismo tiempo, demostrar que en los últimos 10 años la empresa ha ejecutado programas de reciclaje en comunidades, lo que, según la compañía, “resulta incongruente”.

El contrato impulsado por la AAUD tendría una vigencia de siete años e incluye requisitos como el uso de sistemas de GPS, monitoreo, renovación de flotas y sanciones por incumplimiento.

En julio, durante el proceso de homologación, unas 68 empresas manifestaron interés en participar.

La institución destacó en el pliego que el objetivo de esta contratación es incrementar la calidad del servicio y fomentar un ambiente urbano más limpio, seguro y ordenado, reconociendo que “el distrito de Panamá ha enfrentado durante años” una crisis en la recolección de desechos.

Para este contrato, la ciudad fue dividida en tres zonas que abarcan 19 de los 26 corregimientos.

La Zona 2 incluye Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco.

La Zona 3 comprende Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo; mientras que la Zona 4 está integrada por Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, Pacora, San Martín y 24 de Diciembre.