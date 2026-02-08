Reclamos dilatan plan para optimizar la recolección de desechos en el distrito de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el año pasado un ambicioso plan para mejorar la recolección y el manejo de desechos en el distrito de Panamá, donde reside más de un millón de habitantes.

El mandatario destacó que, por primera vez en 15 años desde la creación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), se convocaría una licitación pública por mejor valor, bajo la modalidad por renglón, para contratar los servicios de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios en la capital.

Según explicó, la contratación tendría una duración de 84 meses y “representa un paso decisivo hacia una gestión más moderna, eficiente y sostenible de nuestros residuos”. Sin embargo, el proceso aún no ha logrado concretarse debido a la presentación de reclamos que han dilatado la adjudicación del acto público.

El acto público

El acto público se dio a conocer desde mediados del año pasado y la presentación de propuestas se programó para el mes de octubre. No obstante, no ha sido adjudicado tras una acción de reclamo presentado por el consorcio Istmo Green Panamá en la zona 4 que corresponde a los corregimientos del área este del distrito de Panamá, como Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen y 24 de Diciembre, entre otros.

Dicho reclamo motivó que la Dirección de Contrataciones Públicas ordenara un nuevo análisis de las propuestas y el proceso se mantiene a la espera de una decisión.

Dentro de la licitación, el consorcio Istmo Green Panamá, integrado por Covelia Panamá y las empresas colombianas Promocali S.A.S., Promovalle S.A.S. y Servicios Ambientales, también presentó propuesta para la zona 2, que abarca los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco.

La controversia

La controversia se concentra en la zona 4, conformada por Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de Diciembre y Pacora, donde también compite el consorcio Aseo del Este, integrado por Pronto Aseo y Relleno, Transporte y Equipo (Retraneq, S.A.). Este consorcio cumplió con los requisitos del pliego de condiciones, según la comisión evaluadora.

Tras el reclamo, el futuro del acto público depende ahora del nuevo análisis de la comisión evaluadora.

Las empresas Covelia Panamá y Pronto Aseo no son ajenas al servicio de aseo en la capital, pues ambas han operado anteriormente bajo contratos con la AAUD en distintos sectores del distrito.

Esa experiencia previa, sin embargo, se da en un contexto marcado por crecientes exigencias sobre un sistema que, según la propia entidad, muestra señales de saturación frente a la demanda actual.

Las especificaciones técnicas del acto público describen un escenario presionado por el aumento constante en la producción de basura, la expansión de la mancha urbana y la complejidad de las rutas de recolección, de allí la importancia estratégica de este proceso de contratación.

De acuerdo con cifras oficiales, en la ciudad de Panamá se generan hasta 2,900 toneladas de residuos al día, un volumen que equivale a unos 1.2 kilogramos por habitante y que pone a prueba la capacidad operativa del servicio.