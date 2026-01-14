Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLÉMICA

    Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito

    Aleida Samaniego C.
    Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito
    La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, el exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, y el contralor general de la República, Anel Flores, están en el centro de la polémica por la crisis de recolección de basura en el distrito. Archivo

    El exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, criticó este miércoles al contralor general de la República, Anel Flores, por su actuación en medio de la crisis de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, acusándolo de aplicar una “doble vara” al refrendar los contratos de aseo en el municipio.

    +info

    El contralor confirmó que llamó a la alcaldesa para que atendiera a Revisalud; y que no refrendará contratos de recolección ‘bajo presión’La alcaldesa de San Miguelito advierte que la AAUD vulnera la autonomía municipal y revela que el contralor intercedió a favor de la ‘dueña’ de RevisaludGobierno autoriza a la AAUD a asumir el control total del servicio de aseo en San Miguelito

    Vásquez señaló que el contralor tiene una opción clara ante la situación: “dejar trabajar sin refrendo a las empresas encargadas de la recolección de basura en San Miguelito, tal como se hace en otras áreas de la ciudad de Panamá, o refrendar los contratos de la Alcaldía o de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) antes del lunes”.

    En un tono fuerte, el exdiputado expresó: “él está decidiendo, lamentablemente, con el hígado y con las tripas”, sugiriendo que las decisiones del contralor no están basadas en criterios técnicos, sino en motivaciones emocionales o subjetivas.

    Crisis por la acumulación de basura

    La crisis de recolección de basura en San Miguelito ha generado una acumulación alarmante de desechos en las calles del distrito, lo que ha causado gran preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales.

    A pesar de las medidas adoptadas por el Gabinete, que incluyen la intervención de la AAUD para asumir el control total de la recolección de residuos, la alcaldesa Irma Hernández ha cuestionado esta decisión, defendiendo la autonomía municipal y subrayando que no se deben tomar decisiones unilaterales que afecten la gestión local del servicio de aseo.

    Este conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno Central y la Alcaldía, ya que la autorización de la AAUD para asumir el control de la recolección ha sido interpretada por algunos sectores como una intromisión en las competencias municipales.

    Vásquez, por su parte, ha sido un firme defensor de la autonomía local y, en sus declaraciones, recalcó que las decisiones tomadas por el contralor reflejan una “falta de objetividad” que solo contribuye a agravar la situación.

    El pronunciamiento de Vásquez se une a las voces de otros actores políticos y sociales que piden mayor claridad y transparencia en las decisiones que se están tomando en torno a la gestión de los servicios de aseo. Además, muchos de estos actores han solicitado que se respeten los procesos legales y la autonomía de la Alcaldía de San Miguelito en la toma de decisiones relacionadas con este servicio esencial.

    Vásquez cerró su intervención subrayando que es crucial que las autoridades rindan cuentas con coherencia y objetividad, sin tomar decisiones que se perciban como subjetivas o impulsadas por intereses políticos que afecten a la población.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más