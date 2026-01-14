Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, criticó este miércoles al contralor general de la República, Anel Flores, por su actuación en medio de la crisis de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, acusándolo de aplicar una “doble vara” al refrendar los contratos de aseo en el municipio.

Vásquez señaló que el contralor tiene una opción clara ante la situación: “dejar trabajar sin refrendo a las empresas encargadas de la recolección de basura en San Miguelito, tal como se hace en otras áreas de la ciudad de Panamá, o refrendar los contratos de la Alcaldía o de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) antes del lunes”.

En un tono fuerte, el exdiputado expresó: “él está decidiendo, lamentablemente, con el hígado y con las tripas”, sugiriendo que las decisiones del contralor no están basadas en criterios técnicos, sino en motivaciones emocionales o subjetivas.

Crisis por la acumulación de basura

La crisis de recolección de basura en San Miguelito ha generado una acumulación alarmante de desechos en las calles del distrito, lo que ha causado gran preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales.

A pesar de las medidas adoptadas por el Gabinete, que incluyen la intervención de la AAUD para asumir el control total de la recolección de residuos, la alcaldesa Irma Hernández ha cuestionado esta decisión, defendiendo la autonomía municipal y subrayando que no se deben tomar decisiones unilaterales que afecten la gestión local del servicio de aseo.

Este conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno Central y la Alcaldía, ya que la autorización de la AAUD para asumir el control de la recolección ha sido interpretada por algunos sectores como una intromisión en las competencias municipales.

Vásquez, por su parte, ha sido un firme defensor de la autonomía local y, en sus declaraciones, recalcó que las decisiones tomadas por el contralor reflejan una “falta de objetividad” que solo contribuye a agravar la situación.

El pronunciamiento de Vásquez se une a las voces de otros actores políticos y sociales que piden mayor claridad y transparencia en las decisiones que se están tomando en torno a la gestión de los servicios de aseo. Además, muchos de estos actores han solicitado que se respeten los procesos legales y la autonomía de la Alcaldía de San Miguelito en la toma de decisiones relacionadas con este servicio esencial.

Vásquez cerró su intervención subrayando que es crucial que las autoridades rindan cuentas con coherencia y objetividad, sin tomar decisiones que se perciban como subjetivas o impulsadas por intereses políticos que afecten a la población.