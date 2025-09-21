Panamá, 21 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DESECHOS

    Recolectan seis toneladas de basura en jornada de limpieza en la Bahía de Panamá

    José González Pinilla
    Voluntarios recolectan basura en la Bahía de Panamá. Cortesía/AMP

    Cerca de seis toneladas de desechos fueron retiradas el sábado de la desembocadura del río Juan Díaz y el humedal Bahía de Panamá, durante una jornada de limpieza organizada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la organización ambiental Adopta Bosque.

    Más de 1,500 voluntarios participaron en la actividad, entre ellos estamentos de seguridad, grupos scouts, estudiantes universitarios y de secundaria, instituciones públicas y descentralizadas, además de operarios del embarcadero de Juan Díaz y representantes de la Unión Europea, que respaldaron la iniciativa.

    “Este año vimos que la juventud se ha involucrado mucho más en esta limpieza; esa es la herencia que queremos dejarles, que cuiden los océanos, ya que son fuentes de vida, alimentación”, destacó Yahel Hubbard de Ruiz, administradora del puerto de Juan Díaz.

    Durante la jornada los voluntarios recolectaron plásticos, llantas, pañales desechables, latas, foam y vidrio, residuos que diariamente contaminan este ecosistema.

    Para Guido Berguido, director ejecutivo de Adopta Bosque, la actividad representó “una jornada exitosa e inspiradora que ha unido a la sociedad civil, la comunidad diplomática y los estamentos de seguridad por un ambiente más limpio”.

    De acuerdo a cifras oficiales, los océanos, que cubren más del 70% de la superficie del planeta y producen más del 50% del oxígeno que respiramos, enfrentan una grave amenaza: cada año más de 11 millones de toneladas de plástico llegan a sus aguas, poniendo en riesgo la vida marina y la seguridad alimentaria de millones de personas.

    José González Pinilla

    Editor

