Recomiendan despido de funcionario que agredió a paciente en el centro de salud de Calidonia

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) recomendó el despido inmediato de la persona que fue captada en video agrediendo física y verbalmente a un paciente en el Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en el corregimiento de Calidonia.

El incidente ocurrió el pasado 2 de marzo y fue denunciado públicamente luego de que el video circulara en redes sociales. En el video que fue publicado en redes sociales se observa al funcionario advirtiéndole al paciente que no lo altere, luego de que sostuvieran una breve discusión. Acto seguido le lanza unos manotazos para impedir que siguiera grabando.

Según informó la entidad, la persona involucrada en la agresión no es funcionaria del Minsa, sino un trabajador contratado directamente por el Comité de Salud del centro médico. Por esta razón, corresponde a dicho comité aplicar la sanción correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 213 del Código de Trabajo de Panamá.

No obstante, el Minsa indicó que también tomó medidas administrativas contra un funcionario de la institución que estuvo involucrado en el incidente, imponiéndole una sanción escrita.

La institución reiteró que no tolerará actos de irrespeto, maltrato o cualquier conducta que atente contra la dignidad de los pacientes dentro de las instalaciones de salud pública.