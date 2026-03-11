Recorrido por el Archivo Nacional: cómo se preserva la memoria del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Diputados visitaron el Archivo Nacional de Panamá y conocieron los procesos de conservación, restauración y digitalización de documentos históricos que resguardan la memoria del país.

Un recorrido por el Archivo Nacional, ubicado en la avenida Perú, corregimiento de Calidonia, en la ciudad de Panamá, permitió a los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional conocer de cerca cómo se preserva la historia del país.

Los legisladores caminaron por distintos departamentos. En el Archivo de Exposición descansan folletos, libros y periódicos originales que cuentan historias de distintas épocas de Panamá. Cada documento parece susurrar fragmentos de nuestro pasado.

En el Laboratorio de Conservación y Restauración observaron cómo los expertos trabajan con cuidado extremo para reparar y conservar textos antiguos. Mientras, en el Departamento de Fondos Documentales se identifican, clasifican, ordenan y folian los materiales que más adelante se digitalizan, asegurando que estén disponibles para futuras generaciones.

Cristian Espinoza, encargado de Conservación y Restauración, contó que allí se restauran documentos de personalidades que marcaron nuestra historia: Vasco Núñez de Balboa, el Dr. Belisario Porras o Victoriano Lorenzo. “También conservamos las firmas de todos los presidentes que asistieron al primer Congreso Anfictiónico, en 1826”, añadió.

Para la directora del Archivo Nacional, Nadia Pérez, el edificio es pionero en América Latina. “Aquí preservamos documentos del patrimonio cultural histórico del país. Fue una visión del Dr. Belisario Porras contar con un espacio donde se resguardara la historia patria. Conservamos incluso documentos del periodo colonial que reflejan aspectos fundamentales de nuestra identidad”, dijo.

El diputado Jorge Bloise calificó la visita como un “recorrido fundamental”. Para él, ver los documentos que registran momentos trascendentales de Panamá es un recordatorio de por qué es vital mantener esta labor. “Es esencial destinar recursos para que quienes realizan este trabajo invisible puedan seguir preservando nuestra historia”, agregó.

Los Archivos Nacionales de Panamá resguardan documentos históricos que cuentan la memoria del país desde la época colonial hasta la actualidad. Foto/Carlos Vidal Endara

Primer debate y reconocimiento histórico

De forma unánime, la comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley 516, que declara monumento histórico nacional al edificio del Archivo Nacional de Panamá.

La arquitecta Lilia Zurita, proponente de la iniciativa, explicó que se trata del primer edificio latinoamericano construido por el arquitecto peruano Leonardo Villanueva Mayer, considerado su obra magna. Allí se utilizó por primera vez concreto armado en Panamá.

Zurita añadió que en el sótano del edificio se encuentra la segunda máquina a nivel mundial para la desinfección de documentos. Los técnicos que laboran allí fueron capacitados en Italia para la restauración de documentos.

Para la director del Archivo Nacional, este reconocimiento es un paso relevante. “Es necesario dar al edificio el cuidado y valor que representa, porque resguarda la memoria histórica de nuestra sociedad. Hoy y las futuras generaciones pueden acercarse aquí a conocer la historia de Panamá”, explicó.

El Archivo Nacional es la institución oficial encargada de custodiar, conservar, organizar y difundir la memoria histórica, política y económica de la nación. Resguarda documentos que datan desde la época colonial hasta la actualidad.

Fundado en 1912 por el Dr. Belisario Porras, se ha convertido en un baluarte patrimonial que integra tecnología para la gestión documental y la transformación digital. Cada libro, folletos y periódico que allí se conserva es un pedazo de la historia panameña que sigue vivo.