Recorte de $29.2 millones al Mides: ¿Qué pasará con el programa 120 a los 65 en 2026?

El Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) 120 a los 65 enfrenta un panorama incierto debido a un importante recorte de $29.2 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la vigencia fiscal de 2026.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, confirmó que este recorte podría afectar el funcionamiento del programa, pero expresó su esperanza de encontrar los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones de los beneficiarios.

Para la vigencia fiscal de 2025, al Mides se le asignó un monto de $266,956,873, de los cuales $46,831,873 corresponden a funcionamiento y $220,125,000 a inversión. No obstante, para el próximo año, la cifra será $29,259,849 menor, pues el total será de $237,697,024, de los cuales $43,543,846 son para funcionamiento y $194,153,178 para inversión, según el proyecto de ley del presupuesto general para la vigencia fiscal de 2026.

A pesar de este recorte, el Mides ha confirmado que el tercer pago de 2025 se llevará a cabo conforme al calendario previsto. Los pagos incluyen a los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria. Las fechas son las siguientes:

Fechas del tercer pago:

Pago por Tarjeta Clave Social: del lunes 1 al viernes 12 de septiembre.

Pago en áreas de difícil acceso: del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

Fechas del cuarto pago:

Pago por Tarjeta Clave Social: del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.

Pago en áreas de difícil acceso: del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.

La institución reiteró su compromiso de seguir cumpliendo con los pagos programados para 2025, mientras trabaja para asegurar los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de sus programas sociales en 2026.