Recreovía en Panamá Norte amplía su recorrido a más de 9 kilómetros este domingo 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la recreovía en Panamá Norte, desde la rotonda de la Plaza del Lago hasta el Parque RACH, en Paseo del Norte.

La novedad, de acuerdo con sus organizadores, es que en esta ocasión el recorrido se extenderá. A diferencia de las versiones anteriores, en las que solo se habilitaba alrededor de un kilómetro de la vía Panamá Norte, conocida como Corredor de los Pobres, ahora la distancia será de aproximadamente 9 kilómetros.

La Junta Comunal de Ernesto Córdoba, que organiza la actividad junto con la Alcaldía de Panamá y la empresa privada, informó que la recreovía se realizará de 5:30 a.m. a 11:00 a.m.

Por motivos de seguridad, se aplicará inversión de carriles durante la jornada, por lo que se solicita a conductores y residentes del área tomar las precauciones necesarias.

En el recorrido ampliado habrá dos puntos de activación “para que los participantes disfruten al máximo”. También se dispondrá de bicicletas gratuitas para quienes no cuenten con una.

Además, habrá espacios para corredores, patinadores y se dictarán clases de zumba, detalló la junta comunal.