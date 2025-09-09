Recta final del año escolar: el tercer trimestre comienza el 22 de septiembre

El viernes 12 de septiembre culmina el segundo trimestre escolar y, a partir del lunes 15, más de 800 mil estudiantes de primaria, premedia y media en todo el país iniciarán su periodo de vacaciones, según el calendario escolar 2025 del Ministerio de Educación (Meduca).

Este receso marcará la antesala del tercer y último trimestre del año lectivo, que comenzará el lunes 22 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre. En este período final, los centros educativos llevarán a cabo evaluaciones, actividades institucionales y procesos de cierre académico que definirán la promoción de los alumnos.

El calendario escolar tiene como propósito garantizar la continuidad de los aprendizajes y permitir un cierre ordenado del año escolar. “El cumplimiento del calendario es fundamental para asegurar que estudiantes y docentes alcancen las metas académicas previstas”, plantea el Meduca.

Los actos de graduación para quienes culminen niveles educativos también se celebrarán en este periodo, entre el 22 y el 30 de diciembre, en concordancia con el cronograma oficial.

Este último trimestre será decisivo, no solo por las pruebas finales, sino también por la realización de actividades de orientación vocacional, ferias escolares y ceremonias de clausura.

El sistema educativo panameño cuenta con más de 800 mil estudiantes matriculados, tanto en escuelas oficiales como particulares, que participarán en este proceso.