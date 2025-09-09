Panamá, 09 de septiembre del 2025

    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Recta final del año escolar: el tercer trimestre comienza el 22 de septiembre

    Aleida Samaniego C.
    El tercer trimestre escolar iniciará el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre, marcando la recta final del año lectivo. Archivo

    El viernes 12 de septiembre culmina el segundo trimestre escolar y, a partir del lunes 15, más de 800 mil estudiantes de primaria, premedia y media en todo el país iniciarán su periodo de vacaciones, según el calendario escolar 2025 del Ministerio de Educación (Meduca).

    Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes

    Este receso marcará la antesala del tercer y último trimestre del año lectivo, que comenzará el lunes 22 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre. En este período final, los centros educativos llevarán a cabo evaluaciones, actividades institucionales y procesos de cierre académico que definirán la promoción de los alumnos.

    El calendario escolar tiene como propósito garantizar la continuidad de los aprendizajes y permitir un cierre ordenado del año escolar. “El cumplimiento del calendario es fundamental para asegurar que estudiantes y docentes alcancen las metas académicas previstas”, plantea el Meduca.

    Los actos de graduación para quienes culminen niveles educativos también se celebrarán en este periodo, entre el 22 y el 30 de diciembre, en concordancia con el cronograma oficial.

    Este último trimestre será decisivo, no solo por las pruebas finales, sino también por la realización de actividades de orientación vocacional, ferias escolares y ceremonias de clausura.

    El sistema educativo panameño cuenta con más de 800 mil estudiantes matriculados, tanto en escuelas oficiales como particulares, que participarán en este proceso.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


