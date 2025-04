Rector de la Universidad de Panamá establece reglas para profesores y administrativos a tiempo completo

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, emitió una circular dirigida a los profesores y administrativos que laboran a tiempo completo, en la que establece que no está permitido desempeñar otra función durante la misma jornada, ya sea en una entidad pública o privada.

Esta medida se enmarca dentro del cumplimiento de la legislación vigente que regula el trabajo en el sector público.

Según el artículo 303 de la Constitución Política de la República de Panamá, “los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo en los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos en jornadas simultáneas de trabajo”. Esta normativa se aplica tanto a los docentes como a los administrativos de la UP, con el objetivo de garantizar la dedicación exclusiva a sus funciones dentro de la institución.

En este contexto, la circular No. R-D-0542-2025 señala que aquellos profesores y administrativos de la UP que deseen laborar a tiempo parcial en otra institución educativa o como asesores deberán solicitar previamente un permiso al rector. La solicitud será evaluada para asegurar que no haya superposición de horarios con las 40 horas que cada docente debe cumplir en la UP.

Asimismo, la circular solicita a los decanos, directores de Centros Regionales, coordinadores de Extensiones Universitarias, jefes de Unidades Académicas y Administrativas, así como a los profesores y servidores públicos administrativos, cumplir con estas disposiciones para garantizar el buen funcionamiento de la universidad y evitar conflictos de interés o problemas con la carga laboral.