Recuperación del suministro de agua en los puntos altos de Ciudad de Panamá y San Miguelito sigue sin horario definido

El suministro de agua potable en los puntos altos de la ciudad de Panamá y San Miguelito aún no se ha recuperado completamente, a pesar de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) terminó ayer, domingo, en horas de la tarde los trabajos programados durante el fin de semana en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte.

Según el Idaan, el proceso de recuperación está en marcha, pero no se tiene una hora específica en la que el suministro llegue a todas las áreas altas de la Ciudad de Panamá y San Miguelito.

En sectores como El Cangrejo, en el corregimiento de Bella Vista, los residentes reportaron que el agua llegó hoy, lunes, a las 10:00 a.m., pero se fue nuevamente a la 1:00 p.m. Mientras tanto, en el área de Herburger, en el corregimiento de Betania, el agua llegó a las 3:00 a.m. de hoy, lunes, pero a las 8:00 a.m. ya no había suministro.

La situación también afecta a diversas calles del distrito de San Miguelito, incluidas las calles U, R, L, M, O, Paraíso y Cristo Redentor, donde los residentes mencionan que solo tuvieron acceso al agua durante dos horas.

A esta hora el suministro de agua potable alcanza el 85% en Panamá y San Miguelito, tras el reinicio de operaciones de la potabilizadora de Chilibre.



Se mantienen en recuperación los puntos altos como La Cresta y Hato Pintado y otros, y puntos alejados de la red como Tocumen. pic.twitter.com/aKTeEtw0vm — IDAAN (@IDAANinforma) March 24, 2025

El Idaan informó que el suministro de agua potable se restablecerá de manera progresiva en las áreas de Panamá y San Miguelito, con mayor demora en los puntos altos de la ciudad. Según el reporte a las 5:00 p.m., el suministro alcanzaba el 85% tras la reactivación de operaciones de la potabilizadora.

“Esperamos que al transcurso del día y mañana sobre todo los puntos altos puedan terminar de recuperarse totalmente, sin embargo, hay puntos que siempre van a presentar algunos inconvenientes propios de la red”, informó el ingeniero Isaac González, gerente de la región metropolitana del IDAAN.

Por su parte, el director ejecutivo del Idaan, Rutilio Villarreal, destacó que los trabajos realizados en la planta potabilizadora de Chilibre fueron exitosos, lo que permitió cumplir el objetivo de modernizar la planta para hacer más eficiente su funcionamiento.

Entre las tareas más significativas se incluyen el cambio de válvulas, rejillas y compuertas que databan de 1975, cuando la planta comenzó a operar. También se llevaron a cabo trabajos de interconexión del circuito eléctrico aéreo con la estación de bombeo en la toma de agua cruda, en coordinación con la empresa ENSA, y el mantenimiento del sistema de 115 kilovoltios en la subestación eléctrica, en colaboración con la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa).

El Idaan continúa trabajando para garantizar que el suministro de agua se restablezca lo antes posible en todas las áreas afectadas.