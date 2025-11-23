Rediseñan la ampliación de la Omar Torrijos tras ocho años de retraso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto de rehabilitación y ensanche de la avenida Omar Torrijos, que conecta Corozal, Red Tank y la vía Centenario, se encuentra en fase de reactivación tras ocho años de atraso. Se trata de una obra licitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 2017 cuya construcción nunca empezó.

El proyecto denominado “Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Omar Torrijos, tramo Corozal–Red Tank–Vía Centenario”, fue licitado en febrero de 2017 y, posteriormente, adjudicado al Consorcio Astaldi-MCM por $87,421,962.08.

Ese mismo año, el contrato fue firmado por el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, y el representante del consorcio Astaldi-MCM. La empresa contaba con 540 días calendario para la construcción, una vez recibiera la orden de proceder, lo cual se produjo tras el refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República en enero de 2018. El contrato incluía 36 meses de mantenimiento a la carretera y obras complementarias.

En ese momento, el proyecto contemplaba una longitud de 7 kilómetros, iniciando 75 metros después de la calle Tucán, en la entrada del Servicio de Protección Institucional (SPI) en Corozal, y finalizando en la conexión con la carretera de acceso al puente Centenario.

Además, contemplaba la ampliación a cuatro carriles de la carretera, aceras, ciclovía, un puente sobre el río Cárdenas, intercambiadores viales para conectar con Ciudad del Saber, la vía Omar Torrijos, la vía Red Tank y la vía Centenario; así como dos puentes peatonales, tres cruces a desnivel para peatones, paradas, iluminación y retornos.

El proyecto de ampliación de la Avenida Omar Torrijos, estancado por ocho años, entró en fase de rediseño y el MOP proyecta reactivar su construcción en 2026. LP Anel Asprilla

Obra en rediseño y con miras a iniciar en 2026

Actualmente, la obra —identificada con el contrato AL-1-73-17— avanza en estudios y rediseños técnicos por parte del MOP. Según el titular de la entidad, José Luis Andrade, estos estudios permitirán retomar la ejecución en 2026.

Consultado por La Prensa, el MOP informó que desde diciembre de 2024 se validó oficialmente el inicio del proceso de rediseño, con el objetivo de ajustar el trazado a un modelo menos invasivo para las zonas boscosas aledañas, especialmente aquellas cercanas al Parque Nacional Camino de Cruces, un área de patrimonio natural que conserva ecosistemas y especies propias de los bosques tropicales.

La reactivación del contrato se produjo luego que el MOP resolviera administrativamente el acuerdo con la empresa Astaldi, S.A., debido a incumplimientos contractuales, conforme a la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública en Panamá.

Sin embargo, este proceso había iniciado en enero de 2022, lo que permitió al Estado hacer efectiva la garantía de cumplimiento, lo que condujo a la subrogación del contrato por parte de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., aseguradora garante del proyecto. En ese momento, la aseguradora mantenía una fianza de cumplimiento de $44.5 millones.

Como nuevo ejecutor técnico, la aseguradora designó en diciembre de 2024 al Consorcio Vial Oeste, cuya idoneidad legal, técnica y financiera fue validada por el MOP, habilitándolo para continuar la obra.

La institución proyecta que los trabajos principales inicien durante el primer semestre de 2026, una vez concluidas las etapas preparatorias, los estudios ambientales y las adecuaciones finales del rediseño.

Entre los alcances del proyecto se incluyen el ensanche de la vía para aumentar la capacidad vehicular de dos a cuatro carriles; la construcción de intercambiadores hacia la vía Centenario; pasos de fauna; puentes peatonales; sistemas de drenaje mejorados; y obras de estabilización de taludes en los puntos críticos. También contempla mitigación ambiental y la recuperación de áreas erosionadas dentro de la zona colindante con el Parque Nacional Camino de Cruces.

La intervención total abarca aproximadamente 8 kilómetros —uno más que lo licitado originalmente— y busca mejorar la conectividad hacia proyectos estratégicos como la Ciudad de la Salud y Merca Panamá, ambos ubicados sobre la vía Centenario.

El costo oficial del proyecto, según documentos vigentes del MOP, es de 105,714,996.88 dólares, monto que incluye el rediseño, la rehabilitación, las obras ambientales complementarias y el incremento en los kilómetros de ampliación.

El proyecto de ampliación de la Avenida Omar Torrijos, estancado por ocho años, actualmente requiere mejoras debido a la gran demanda que tiene. LP Anel Asprilla