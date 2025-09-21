Reducen la tarifa que pagan los emprendedores para obtener un registro sanitario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tarifa que pagan los emprendedores para obtener un registro sanitario fue disminuida.

El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), emitió la Resolución N.° 1204 del 12 de septiembre de 2025, que establece una nueva tabla de precios para quienes tramiten estos permisos.

Antes, los emprendedores debían pagar $420 por un registro sanitario. Ahora, las tarifas preferenciales son las siguientes:

Microempresa: $115

Pequeña empresa: $120

Mediana empresa: $125

El decreto define como micro, pequeña y mediana empresa a aquellas que generan ingresos brutos o facturación anual de hasta $1,250,000.

El Minsa aclaró que estas empresas deben cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en las normas sanitarias relacionadas con los registros de alimentos, y contar con licencia sanitaria de funcionamiento y certificación de planta vigentes.

“Esto significa que miles de emprendedores podrán formalizar sus productos con costos accesibles, cumpliendo con los más altos estándares de salud y calidad”, destacó Raúl Fernández, administrador de Ampyme.