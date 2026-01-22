Panamá, 23 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Reforma educativa: Meduca y Comisión de Educación inician discusión para nueva ley

    Yaritza Mojica
    La ministra de Educación, Lucy Molinar se reunión con diputados de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Cortesía

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvo un encuentro este jueves 22 de enero con miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, en el marco de un proceso de reuniones para intercambiar ideas con miras a la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, que actualice la vigente Ley 47 de 1946.

    Según el Ministerio de Educación (Meduca), con esta reforma se busca garantizar que las futuras políticas educativas respondan a las necesidades del presente y a los desafíos del futuro.

    En la reunión estuvieron presentes los diputados Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, y los comisionados Gertrudis Rodríguez, Miguel Ángel Campos, Lilia Emérita de Batista, Paulette Thomas, Osman Gómez, Yuzaida Marín y el suplente de Grace Hernández, Pedro Quijano.

    Este encuentro tiene lugar luego que la Comisión de Educación del Legislativo presentó, el pasado 19 de enero, por iniciativa propia, un plan para comenzar un proceso nacional de discusión para una reforma educativa, el cual incluye seis ejes temáticos: gobernanza, calidad educativa, equidad, formación docente, financiamiento y gestión enfocada en la descentralización educativa, así como educación superior y técnica.

    Durante la reunión de este jueves, realizada en la sede del despacho superior del Meduca, Molinar señaló que se trata de un trabajo conjunto que permitirá dotar al sistema educativo de un marco legal en beneficio de los estudiantes, destacando la importancia de una colaboración armónica entre las partes.

    Molinar aclaró que cada uno tiene un rol y se van a respetar. Las leyes orgánicas las modifica el Ejecutivo, en este caso corresponde al Meduca presenta una eventual propuesta de ley, y luego la Asamblea Nacional discutirá cada uno de los artículos. Indicó que no se trata de dos procesos distintos, es un consenso de todas las partes involucradas, remarcó la titular de Educación.

    Por su parte, el diputado Bloise resaltó que este proceso se fundamenta en la escucha y el consenso, y subrayó que la discusión para la elaboración de esta ley representa uno de los retos más importantes de las últimas décadas para el país.

    Estas consultas contemplan la participación de diversos sectores, con el objetivo de alcanzar acuerdos en áreas clave como gobernanza, calidad educativa, evaluación docente, educación superior, entre otros aspectos.

    Según las autoridades educativas, la propuesta se construirá por etapas, y confirmaron que ya se han desarrollado 10 reuniones, de un total de 18 encuentros previstos antes de que culmine el mes. En este proceso participarán distintos sectores, entre ellos los gremios docentes, actores políticos y otros grupos vinculados al ámbito educativo.

    Molinar también manifestó que existe una hoja de ruta, pero reiteró que el proceso no será acelerado. “Hay un plan, pero no queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes”, afirmó.

