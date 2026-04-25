Refuerzan monitoreo de ballenas con nuevo hidrófono en Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Técnicos y especialistas recuperaron un hidrófono instalado hace seis meses en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, en la provincia de Los Santos, como parte de las acciones de monitoreo e investigación marina del proyecto Pacífico Sostenible.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que este equipo ha recopilado información clave sobre el paisaje sonoro submarino en una de las principales áreas de avistamiento de ballenas en el país. Además, fue instalado un nuevo dispositivo para continuar el monitoreo durante la próxima temporada migratoria de estos mamíferos marinos, que se desarrolla entre junio y octubre.

Se destaca que la información obtenida permitirá analizar la presencia y estacionalidad de las ballenas, sus patrones acústicos, el uso del hábitat, la presencia de otras especies marinas y establecer una línea base de ruido ambiental.

MiAmbiente recordó que estas acciones se desarrollan de manera conjunta con la organización Panacetacea y con el apoyo de aliados estratégicos como Fundación MarViva, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente, destacó que este monitoreo acústico representa una herramienta científica esencial para conocer mejor el comportamiento de las ballenas jorobadas y reforzar las medidas de conservación.

“Escuchar el océano nos permite identificar amenazas y avanzar hacia una gestión más efectiva de nuestros ecosistemas marinos”, afirmó.