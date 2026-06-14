Refuerzan vigilancia por tercer caso importado de sarampión y 500 contactos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa realiza una amplia labor de rastreo tras confirmarse que el paciente con sarampión tuvo contacto con más de 500 personas.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene reforzadas las acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de contactos, trazabilidad de casos y vacunación a nivel nacional tras la confirmación del tercer caso importado de sarampión en Panamá.

El caso corresponde a un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, quien ingresó al país por el puesto fronterizo de Paso Canoas y transitó por Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Norte, y San Miguelito.

Las autoridades de salud informaron que, como parte de la respuesta inmediata, se ha intensificado la dotación de vacunas en todas las instalaciones del sistema público, con la finalidad de cortar posibles cadenas de transmisión y reforzar la protección de la población.

Más de 500 contactos bajo seguimiento

Como parte del proceso de trazabilidad, el Minsa desarrolla la identificación y evaluación de contactos del paciente para determinar posibles exposiciones y verificar su estado de vacunación.

Así lo explicó la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Katherine Castillo, quien detalló que el paciente tuvo contacto con más de 500 personas en los países que visitó, debido a su actividad laboral como camionero en Centroamérica, lo que ha requerido una labor ampliada de rastreo.

La directora general de Salud, Yelkys Gill, reiteró el llamado a la población a completar su esquema de vacunación contra el sarampión y acudir a las instalaciones de salud para actualizarlo.

“Hemos reforzado la dotación de vacunas en todo el territorio nacional. Asimismo, agradecemos a la población por acudir a las instalaciones de salud para actualizar su esquema de vacunación. También hemos realizado la debida comunicación con Guatemala para coordinar las medidas pertinentes”, indicó.

El Minsa mantiene el seguimiento epidemiológico de los casos confirmados y de sus contactos.

Además del tercer caso importado, se registra un caso adicional positivo correspondiente a un contacto directo de uno de los primeros pacientes diagnosticados.

Vacunación como principal medida de prevención

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y defunciones asociadas al sarampión.

El Minsa recomendó a la población acudir oportunamente a las instalaciones de salud ante la presencia de síntomas, así como informar antecedentes de viaje o contacto con casos sospechosos o confirmados.

También sugirió vacunarse al menos 15 días antes de viajar a países con circulación activa del virus.

La entidad mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el país mientras avanza en la contención del brote y el seguimiento de contactos.