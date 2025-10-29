Región de Salud de San Miguelito declara alerta verde durante las fiestas patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Región de Salud de San Miguelito informó que se mantendrá en alerta verde desde las 6:00 p.m. del viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre, y nuevamente del viernes 7 de noviembre a las 6:00 p.m. hasta el martes 11 de noviembre a las 6:00 a.m., como medida preventiva ante las celebraciones de las fiestas patrias.

La directora regional de Salud, Yaviletsy Centella Polanco, informó que todo está preparado para responder ante cualquier eventualidad durante los desfiles patrios en el distrito de San Miguelito.

La funcionaria indicó en conferencia de prensa que se ha ordenado reforzar la vigilancia epidemiológica, tanto en la atención médica como en los puntos de venta de alimentos, con el fin de proteger la salud de la población.

“Seremos estrictos en la vigilancia de los alimentos, así como en el monitoreo de la calidad del agua y en el cumplimiento de la normativa de control del tabaco, que prohíbe fumar en áreas abiertas y cerradas”, advirtió Centella.

La directora destacó que más de 100 funcionarios de salud estarán activos durante las festividades, entre ellos personal de control de vectores, protección de alimentos, calidad de agua y saneamiento ambiental, además de médicos, enfermeras y técnicos que brindarán atención en los centros de salud del distrito.

El sistema regional de ambulancias operará de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., con sede en el Centro de Salud de Torrijos Carter.

Las autoridades de salud recomendaron a la población tener precaución al consumir alimentos durante los desfiles, verificando que sean manipulados en condiciones adecuadas de higiene.