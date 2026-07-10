Registran niveles de agua de hasta dos pies de altura dentro de residencias en Almirante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un total de 65 viviendas resultaron afectadas por severas inundaciones en el distrito de Almirante, luego de que las intensas lluvias provocaran el incremento en los niveles de agua, los cuales alcanzaron hasta los dos pies de altura dentro de residencias de la barriada Aeropuerto, informó este viernes el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ante la magnitud de la emergencia, Sinaproc activó sus protocolos de respuesta inmediata, informó que el personal técnico y de rescate se trasladó al epicentro del incidente a bordo del vehículo operativo 210 para iniciar las labores de inspección, verificación y asistencia a las familias damnificadas.

Más de 65 casas afectadas por inundaciones en Almirante. Foto / Sinaproc

Evaluación de daños

Sandra Blake, directora provincial del SINAPROC en Bocas del Toro, señaló que los daños materiales se concentran principalmente en las estructuras de una sola planta, donde el agua ingresó con fuerza afectando los enseres de los residentes.

Los equipos de evaluación mantienen un monitoreo constante en toda la zona afectada para cuantificar las pérdidas totales y coordinar la entrega de ayuda humanitaria indispensable.

Más de 65 casas afectadas por inundaciones en Almirante. Foto / Sinaproc

Recomendaciones

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que sigan de manera estricta los avisos y recomendaciones de los estamentos de seguridad del Estado.

Sinaproc exhortó a los ciudadanos a evitar el tránsito por calles o zonas inundadas para prevenir accidentes trágicos y recordó que cualquier situación de riesgo inminente debe ser reportada de forma inmediata.

Más de 65 casas afectadas por inundaciones en Almirante. Foto / Sinaproc

Líneas de emergencia de las autoridades competentes: El whatsApp oficial de reporte y asistencia de SINAPROC habilitado las 24 horas, 6998-4809; Benemérito Cuerpo de Bomberos (ideal para reportar desprendimiento de techos, cortocircuitos e incendios), 103; Policía Nacional para reportes de seguridad ciudadana o bloqueos de vías, 104; y la Central de emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 520-4429 / 520-4426.