Regresa el polvo del Sahara a Panamá, advierte el director del Sinaproc

FENÓMENO

El fenómeno del polvo del Sahara regresa esta semana a Panamá, advirtió este miércoles 15 de julio Carlos Rumbo, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo a Rumbo, se prevé que este jueves 16 sea el día de mayor concentración, por lo que recomiendan a los asmáticos y alérgicos evitar exposición.

Agregó que hasta este viernes 17 de julio estarán incursionando a Panamá partículas de la nube de polvo Sahariano.

“Lo importante es no alarmar a la población, ya que este es un fenómeno que anualmente registramos entre junio y agosto en la región, no obstante pedimos a las personas tomar algunas medidas como mantener el uso de mascarilla, gafas y mantenerse en su hogar, si no requiere salir”, dijo.

A finales de junio pasado, en el país se pudo notar una espesa neblina o bruma que duró un par de días. Había impactado en el país el fenómeno del polvo del Sahara. Esa vez de una forma más notable.

⚠️#AvisoDePrevención | Hasta el 17 de JUL a las 11:59 p.m. | Se prevén que partículas del polvo del Sahara incursionen sobre el istmo panameño.

Vía #Hidromet @Etesatransmite



🔴Recomendamos a la población seguir las medidas de prevención. pic.twitter.com/F9EVRiHBNg — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) July 15, 2020