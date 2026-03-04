Regreso a clases 2026 en Panamá: señales de alerta y tratamiento contra los piojos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Piojos en niños: síntomas, contagio y qué hacer en el regreso a clases en Panamá.

Con el inicio del año escolar en Panamá, también aumenta la preocupación de muchos padres por los piojos. Estos pequeños insectos son comunes entre niños en edad escolar debido al contacto cercano durante clases y juegos.

A continuación se explica qué son, cómo identificarlos y qué hacer si tu hijo tiene piojos.

¿Qué son los piojos y por qué son comunes en la escuela?

Los piojos son pequeños insectos sin alas que se alimentan de sangre humana. No saltan ni vuelan: se transmiten principalmente por contacto directo cabeza con cabeza.

Según detalla Mayo Clinic en un artículo publicado en su sitio web, existen tres tipos de piojos. Se tratan de los piojos de la cabeza (viven en el cuero cabelludo, especialmente detrás de las orejas y en la nuca. Son los más comunes en niños); piojos del cuerpo (viven en la ropa y la ropa de cama. Son poco frecuentes en entornos escolares); piojos púbicos, que afectan el vello del pubis.

En el entorno escolar, el problema habitual son los piojos de la cabeza.

Señales de alerta: ¿cómo saber si tu hijo tiene piojos?

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Picazón en el cuero cabelludo.

Sensación de cosquilleo o movimiento en la cabeza.

Presencia de liendres (huevos) pegadas al cabello, especialmente detrás de las orejas y en la línea del cuello.

Pequeñas llagas en el cuero cabelludo por rascarse.

Los piojos adultos tienen aproximadamente el tamaño de una semilla de sésamo. Las liendres pueden parecer caspa, pero no se desprenden fácilmente al cepillar.

Piojos en el regreso a clases en Panamá: cómo detectarlos, tratarlos y prevenir contagios.

Primeros pasos si detectas piojos

Las recomendaciones iniciales que brinda los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son las siguientes:

Revisa cuidadosamente el cuero cabelludo, sobre todo detrás de las orejas y en la nuca.

Examina a todos los miembros del hogar cada 2 o 3 días.

Trata únicamente a quienes tengan piojos vivos o liendres muy cerca del cuero cabelludo (a menos de ¼ de pulgada).

Las autoridades de salud pública resaltan que es importante seguir completamente las instrucciones del tratamiento elegido. Existen productos de venta libre y con receta médica. Ante dudas, hay que consultar con un médico o farmacéutico.

Los casos de piojos aumentan en el regreso a clases. Imagen generada por IA (Chatgpt).

¿Deben los niños dejar de ir a la escuela?

Los CDC indican que no es necesario enviar a un niño a casa de inmediato si se detectan piojos.

El estudiante puede permanecer en clases hasta el final del día; iniciar el tratamiento en casa y regresar a la escuela después de comenzar el tratamiento.

Además, expertos en pediatría y enfermería escolar recomiendan eliminar las políticas de “no liendres”, ya que:

Muchas liendres están demasiado lejos del cuero cabelludo para eclosionar.

Las liendres no se transmiten fácilmente.

Las ausencias escolares innecesarias afectan a las familias.

¿Cómo se contagian?

Es importante conocer que los piojos se transmiten principalmente por contacto cabeza con cabeza al jugar o tomarse fotos; compartir peines, cepillos, accesorios, sombreros, cascos o audífonos; compartir almohadas, mantas o toallas. Pueden vivir 1 o 2 días fuera del cuerpo humano.

Consejos prácticos para prevenir contagios en el regreso a clases

Enseñe a su hijo a no compartir artículos que toquen la cabeza.

Evite el contacto cabeza con cabeza durante brotes.

Revise el cabello si la escuela reporta casos.

Lave ropa, toallas y ropa de cama con agua caliente si hay infestación.

Aspire muebles y alfombras si alguien en casa tiene piojos.

La probabilidad de contagio por objetos es menor que por contacto directo, pero reforzar estos hábitos ayuda a reducir riesgos, indica la Academia Americana de Dermatología.



