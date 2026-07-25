Rehabilitación de 12 puentes vehiculares sigue a la espera del refrendo de la Contraloría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras 25 años sin recibir mantenimiento, los 12 puentes vehiculares serán sometidos a una rehabilitación integral que incluirá la sustitución de piezas metálicas fabricadas específicamente para cada estructura, el reemplazo de juntas de expansión y tornillería especializada, el reforzamiento estructural, así como otras labores.

La esperada rehabilitación de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son tipo Mabey (modulares), ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito, permanece a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pueda iniciar las obras.

El deterioro de estas estructuras, que durante más de 25 años no han recibido un mantenimiento integral, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por conductores y peatones, quienes reclaman la rehabilitación de estas infraestructuras.

Uno de los principales indicios del desgaste es el constante ruido que producen las juntas de expansión cada vez que transitan automóviles, camiones, metrobuses y otros vehículos, una señal del deterioro que presentan estas estructuras.

Un ejemplo de esta situación es el puente modular de Paraíso, en la entrada de San Miguelito, donde la superficie de rodadura presenta un notable desgaste y las juntas de expansión se han convertido en resaltos debido a las sucesivas capas de material asfáltico colocadas para mitigar el problema.

Las infraestructuras de los puentes vehiculares tipo Mabey tienen más de 25 años que no le han dado un mantenimiento completo. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Otro de los puentes que evidencia un avanzado estado de deterioro es el de Balboa o Cincuentenario, ubicado entre los corregimientos de Río Abajo y Parque Lefevre. Conductores y peatones han denunciado la presencia de hierba, árboles naciendo, de piezas metálicas colgando y barras desprendidas en la parte inferior de la estructura.

Además, la superficie de rodadura presenta un marcado desgaste en las juntas de expansión y el pavimento, dejando expuestas partes metálicas de la estructura, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Las infraestructuras de los puentes vehiculares tipo Mabey tienen más de 25 años que no le han dado un mantenimiento completo. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Para atender estas deficiencias, el MOP licitó el año pasado el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de estos puentes elevados. La obra fue adjudicada al Consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) y Toronto Global Holdings, por un monto de 11.5 millones de dólares.

Este contrato fue adjudicado en enero de 2026 y posteriormente enviado a refrendo en la Contraloría General de la República (CGR). Entre los procedimientos para que una contrato sea refrendado es que debe contar con la partida presupuestaria que garantice lo recursos para su ejecución, además si la entidad pide subsanaciones, estas deben realizarse a conformidad de la CGR para iniciar las obras.

La jefa nacional de Puentes del MOP, Itabe Medina, explicó que las estructuras, con entre 25 y 30 años sin mantenimiento estructural, serán intervenidas una vez reciba el refrendo. “En este momento el contrato está esperando el refrendo de la Contraloría para poder emitir la orden de proceder e iniciar los trabajos”, señaló Medina.

Puentes que serán rehabilitados

El proyecto contempla la rehabilitación de puentes ubicados en puntos estratégicos de la ciudad de Panamá y San Miguelito, entre ellos los elevados de la DIJ, Balboa, Villa Lucre, Brisas del Golf, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, el ubicado frente a la Asamblea Nacional, el de la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre y el de la avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.

Según Medina, muchos de estos puentes presentan un marcado deterioro producto de décadas sin mantenimiento.

Estas estructuras vehiculares, prefabricadas por la empresa Acrow con diseño tipo Mabey, fueron instaladas entre 1997 y 2008.

Reparaciones integrales

La jefa nacional de Puentes indicó que los trabajos irán mucho más allá de una reparación superficial e incluirán la sustitución de piezas metálicas fabricadas específicamente para cada puente, el reemplazo de juntas y tornillería especializada, el reforzamiento estructural, la rehabilitación de la superficie de rodadura, la reparación de accesos, drenajes, barandas y señalización, además de la aplicación de pintura anticorrosiva.

“Son estructuras muy particulares y muchas de sus piezas deben fabricarse exclusivamente para cada puente”, explicó.

La funcionaria agregó que varios de los elevados presentan desniveles, desgaste en la rodadura y ruidos ocasionados por el deterioro de sus componentes, problemas que serán corregidos durante la intervención.

Muchos de los puentes modulares de la capital de Panamá presentan deterioro en sus losas de rodadura. Foto: Gabriel Rodríguez

Asimismo, indicó que la empresa ejecutará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, por lo que las obras se desarrollarán de forma escalonada para minimizar las afectaciones al tránsito vehicular.

“Se buscará trabajar con horarios y turnos que permitan mantener la seguridad y minimizar el impacto sobre los conductores”, indicó.

El contrato también contempla un programa de mantenimiento preventivo y correctivo durante tres años después de concluidas las obras, con el objetivo de prolongar la vida útil de las estructuras y evitar que vuelvan a deteriorarse por falta de conservación.

Las infraestructuras de los puentes vehiculares tipo Mabey serán rehabilitados por el Consorcio Puentes Modulares a un costo de $11.5 millones. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Medina expresó su confianza en que el refrendo sea aprobado en las próximas semanas para que el MOP pueda emitir la orden de proceder e iniciar un proyecto esperado desde hace años por miles de conductores que utilizan diariamente estos puentes.