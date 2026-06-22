Rehabilitación de la carretera Portobelo–Cuango en Colón podría costar unos $20 millones.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Siete empresas y consorcios presentaron propuestas para rehabilitar la carretera Portobelo–Cuango, en Colón, un proyecto del Ministerio de Obras Públicas valorado en aproximadamente 20 millones de dólares.

Aproximadamente 20 millones de dólares costará la rehabilitación de la carretera Portobelo–Cuango, en el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, una obra que actualmente licita el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y que busca mejorar la conectividad de la Costa Arriba y fortalecer el desarrollo turístico de la región.

Para la ejecución de este proyecto, siete empresas y consorcios presentaron sus propuestas económicas durante el acto de recepción de ofertas realizado el pasado 19 de junio a través del portal Panamá Compra.

Las empresas y consorcios participantes fueron Constructora Rodsa, S.A. y Constructora AG, S.R.L., con una propuesta de 17.3 millones de dólares; Concreto Asfáltico Nacional, S.A., con una oferta de 21.9 millones de dólares; el Consorcio Costa Arriba Cuango, integrado por Transeq, S.A., Ingeniería Estrella, S.A. y Constructora Pacífico, S.A., con una propuesta de 21.8 millones de dólares; y el Consorcio C&T Cuango, conformado por CUSA y Toronto Global Holding Corp., con una oferta de 18.5 millones de dólares.

También participaron el Consorcio CSTM, integrado por Synerwall, Inc. y Derivados del Petróleo, S.A., con una propuesta de 16.7 millones de dólares; ITECPA, S.A., con una oferta de 21.9 millones de dólares; e Inversiones FJ, S.A., conformada por Retraneo, S.A. e Industriales PC, S.A., con una propuesta de 18.2 millones de dólares.

El proyecto contempla la rehabilitación de 36.2 kilómetros de carretera, desde la intersección cercana al puesto de control Y–Nuevo Tonosí hasta Playa Cuango.

Entre las principales obras previstas se encuentran el mantenimiento integral de la vía existente, la rehabilitación de cinco puentes vehiculares y el diseño y construcción de otros cinco puentes de dos carriles con aceras peatonales.

Asimismo, los trabajos incluyen labores de limpieza, construcción de drenajes, cunetas y canales pavimentados, estructuras de hormigón, colocación de acero de refuerzo, instalación de carpeta de hormigón asfáltico, señalización vial, barreras de protección, perfilado de la carpeta asfáltica y construcción de aceras.

El MOP destacó que la rehabilitación de esta carretera permitirá mejorar la movilidad de residentes y visitantes, facilitar la integración de las comunidades de la Costa Arriba y potenciar el acceso a destinos históricos, culturales y naturales de la región.

Además, se espera que la ejecución de la obra genere nuevas oportunidades de empleo y contribuya al crecimiento de las actividades económicas vinculadas al turismo.