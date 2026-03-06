Renuncia el director del Idaan; asume el subdirector y Azuero clama por agua

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, dejó el cargo mientras persiste el problema del suministro de agua en Herrera y Los Santos. La crisis, originada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, sigue sin solución definitiva.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, presentó su renuncia al cargo este 4 de marzo, en medio de la prolongada crisis del agua que afecta a la región de Azuero desde mayo de 2025.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones oficiales de su decisión, que se produce cuando la entidad aún enfrenta cuestionamientos por la falta de una solución definitiva al problema de abastecimiento en Herrera y Los Santos.

Hace apenas una semana, durante su intervención en el foro sobre la modernización de la gestión del agua en Panamá, organizado por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Villarreal advirtió públicamente que el presupuesto asignado a la institución resulta insuficiente para sostener y modernizar la infraestructura de agua potable y saneamiento en el país.

“Con más de $150 millones al año para operar y mantener toda esta infraestructura, la verdad es que resulta deficiente”, afirmó, en referencia a los recursos destinados al funcionamiento.

Para este año fiscal, el Idaan cuenta con un presupuesto total de $358.8 millones. De esa cifra, $155.8 millones (43%) se destinan a funcionamiento, operación y mantenimiento, mientras que $202.9 millones (57%) corresponden a inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional. La entidad había solicitado $789.2 millones; sin embargo, el monto aprobado implicó un recorte del 54.5%, equivalente a $430 millones menos de lo requerido.

En reiteradas ocasiones, el ahora exdirector aseguró que la crisis en Azuero sería superada en plazos específicos. No obstante, hasta la fecha solo se reporta suministro de agua potable en el corregimiento de Llano de Piedra y en el distrito de Las Tablas. Mientras tanto, residentes de Guararé y Chitré, en la provincia de Herrera, han protagonizado protestas y cierres de vías ante la persistencia de la escasez del servicio.

El año pasado, Villarreal manifestó que el problema estaría resuelto antes de los días patrios de noviembre. Posteriormente, señaló como nueva meta el Desfile de las Mil Polleras de 2026. También transcurrieron los Carnavales sin que la región contara con una solución integral al suministro de agua potable, lo que incrementó el malestar ciudadano y la presión sobre la institución.

El reemplazo temporal de Villarreal

Luis Santanach asumirá como director general encargado del Idaan, tras la renuncia presentada por Rutilio Villarreal, quien se mantenía al frente de la entidad desde el inicio de la actual administración gubernamental.

Durante su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que Santanach, quien se desempeñaba como subdirector del Idaan, cuenta con amplia experiencia en el sector, especialmente en el manejo de plantas potabilizadoras, gracias a su trayectoria en la Autoridad del Canal de Panamá.

Santanach permanecerá al frente del Idaan como encargado hasta que la junta directiva de la institución designe a un director titular. Posteriormente, el nombramiento deberá pasar por el proceso de ratificación ante la Asamblea Nacional.

El mandatario también anunció la creación de una nueva figura dentro del esquema institucional: un coordinador entre el Ejecutivo y el Idaan.

Según explicó, esta persona —cuyo nombre será anunciado próximamente— tendrá la responsabilidad de dar seguimiento directo a los proyectos que desarrolla la institución y servir como enlace con el Órgano Ejecutivo.

Mulino señaló que es válido el clamor de los ciudadanos que reclaman el suministro de agua potable en distintas regiones del país.

“Quiero decirles que estamos resolviendo. A lo mejor dirán que venimos con el mismo cuento, pero estamos resolviendo en función de lo que se puede hacer”, expresó.

El presidente afirmó además que el Gobierno ha atendido “con mucha responsabilidad” la crisis hídrica en la región de Azuero, la cual —según indicó— aún no ha terminado.

“Siempre dijimos desde el día uno que eso tomaría tiempo, en vista de las décadas en que se han venido ensuciando las fuentes de agua en ese sector del país. Es difícil cumplir de hoy para mañana”, advirtió.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una fecha específica para la normalización total del suministro en Herrera y Los Santos.

La designación de un director titular del Idaan deberá ser definida por la junta directiva de la institución y posteriormente ratificada por la Asamblea Nacional, mientras continúan en ejecución los proyectos de rehabilitación y las evaluaciones técnicas anunciadas para la región de Azuero.

El plazo anunciado y el avance de la crisis

La crisis de agua en Azuero comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando el Idaan suspendió la operación de cuatro plantas potabilizadoras debido a la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento para miles de familias en Herrera y Los Santos.

Semanas después, el 8 de julio de 2025, Villarreal anunció que el proceso para lograr la desinfección de la red hídrica que abastece de agua potable a ambas provincias tomaría al menos 60 días. “Será un proceso que llevará al menos sesenta días para lograr la desinfección de la red hídrica que abastece de agua potable a las familias en las provincias de Los Santos y Herrera”, indicó en ese momento Villarreal.

“El río vuelve a su equilibrio; esto es normal y empezaremos con el proceso de limpieza de redes, tanques e infraestructuras. Lo vamos a dividir en etapas. La primera es la instalación de una serie de válvulas para sectorizar hidráulicamente las redes de la ciudad de Chitré y la vía hacia Los Santos o Guararé”, explicó.

El proceso consiste en desinfectar la red mediante válvulas que aíslen los sectores y permitan habilitar progresivamente la distribución del agua a los hogares, con el fin de reducir los efectos y evitar la suspensión total del servicio durante el periodo que tome la adecuación. Este proceso incluye, además, la priorización, a través del Plan de Emergencia, del proyecto de modernización y readecuación de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, así como la mejora del sistema de bombeo en la toma de agua.

El río La Villa, provincia de Los Santos, principal fuente que abastece la región. Foto/Alexander Arosemena

Villarreal detalló los costos para atender la crisis: una inversión de $14.6 millones en Los Santos, $4.3 millones en Herrera y $583 mil en desinfección, para un total aproximado de $19 millones entre ambas provincias.

Lea también: Idaan inicia proceso de desinfección de tuberías en Los Santos y Herrera

Sin embargo, nueve meses después del inicio de la emergencia, la región continúa enfrentando interrupciones en el suministro, distribución irregular mediante carros cisterna y constantes reclamos ciudadanos.

En ese entonces, el Ministerio de Ambiente (Miambiente), a través de su Dirección de Calidad Ambiental, confirmó que la contaminación del agua se originó principalmente por el vertido directo de desechos porcinos y aguas residuales sin tratamiento, producto de la actividad de granjas y comunidades asentadas a orillas de los ríos La Villa y Estibaná.

Estas descargas, junto con el manejo inadecuado de vertederos municipales, el uso indiscriminado de agroquímicos y la acelerada deforestación de las cuencas hidrográficas, agravaron el deterioro ambiental en la región de Azuero.

El Ministerio de Ambiente impuso ocho sanciones por la contaminación del río La Villa y su afluente, el río Estibaná, en la provincia de Los Santos. Cortesía/Miambiente

Desde entonces, la región acumula meses de interrupciones, distribución irregular mediante carros cisterna y constantes reclamos de la población, en un escenario que coincide con la salida del director de la entidad.

Esta semana, autoridades del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y del Idaan regional de Los Santos realizaron una inspección técnica en la planta potabilizadora Rufina Alfaro como parte de las acciones para enfrentar la crisis en Azuero y anunciaron una evaluación similar en la planta Roberto Reyna, en Herrera, para coordinar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Durante la visita se analizaron las condiciones operativas y se plantearon medidas complementarias, como la perforación de pozos en distritos como Guararé y Las Tablas, además de la habilitación de ocho nuevas fuentes en las áreas más afectadas.

Asimismo, se confirmó que la rehabilitación de la planta Rufina Alfaro estará a cargo de Constructora Urbana S. A., con una inversión de $10.5 millones, mientras que la planta Roberto Reyna recibirá $25 millones para fortalecer su producción y distribución, con el objetivo de garantizar un servicio más estable en la región.