Renuncia subdirector del Idaan en medio de crisis nacional por falta de agua potable

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Luis Santanach, presentó su renuncia en medio de la crisis nacional por el abastecimiento de agua potable y tras la reciente llegada del nuevo director de la entidad, Antonio Tercero González.

La salida de Santanach se produce semanas después de que asumiera, de forma encargada, la dirección del Idaan, luego de la renuncia de Rutilio Villarreal el pasado 4 de marzo. Villarreal dejó el cargo en medio de cuestionamientos por la prolongada crisis del agua en distintas regiones del país, especialmente en Azuero.

Este miércoles 29 de abril, Tercero González inició su gestión como director ejecutivo del Idaan en propiedad, luego de que esta semana fuera ratificado por la Asamblea Nacional para dirigir la institución. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Entre las primeras tareas de Tercero González estuvo sostener una reunión con todos los directivos de operaciones, así como con personal técnico y administrativo, para establecer los puntos críticos y activar acciones de inmediato.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre la renuncia de Santanach; sin embargo, esta ocurre en momentos en que comunidades de la capital, Panamá Oeste, Colón, Veraguas y Azuero continúan denunciando cortes prolongados, baja presión y falta de respuestas definitivas por parte de las autoridades.

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