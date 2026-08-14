Renuncia tercera viceministra tras cambios en la cúpula del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Agnes De León renuncia como viceministra Académica del Ministerio de Educación (Meduca), dos días después de la salida de Lucy Molinar.

La viceministra Académica del Ministerio de Educación (Meduca), Agnes De León de Cotes, presentó su renuncia este viernes 14 de agosto, un día después de la llegada de Ventura Vega Osorio como nuevo titular de la institución.

De León de Cotes es la tercera viceministra que renuncia al cargo y que formaba parte del equipo de la exministra de Educación, Lucy Molinar, quien renunció el pasado 12 de agosto, tras 25 meses de gestión al frente de la cartera educativa, en medio de cuestionamientos por la compra de computadoras portátiles.

Cotes, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector educativo, ocupó hasta el viernes 14 de agosto el cargo de viceministra Académica de Educación, puesto que desempeñaba desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino.

Su salida se suma a los cambios registrados en la estructura directiva del Meduca tras la renuncia de Molinar y la designación de Vega como ministro. Precisamente, el martes 11 de agosto renunció el viceministro Administrativo, Roberto Sevillano.

La primera en renunciar del equipo del Meduca fue Delia Marcela Herrera, quien fungía como viceministra de Infraestructura y dejó el cargo en febrero pasado.

Hasta el momento, no se ha oficializado por parte del Meduca cuáles fueron las razones de la renuncia de De León de Cotes.