Panamá, 08 de marzo del 2026

    Reparación afectará el suministro de agua en La Cresta; la avenida Martín Sosa estará cerrada

    Henry Cárdenas P.
    El Idaan informó que los trabajos empiezan a las 8:00 a.m.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este domingo 8 de marzo una parte del sector de La Cresta y áreas aledañas se verán afectadas en el suministro de agua potable.

    El Idaan precisó que se procederá a realizar trabajos de reparación de una línea de 6 pulgadas en la avenida Martín Sosa, frente al templo Hosanna.

    Los trabajos empezarán a las 8:00 a.m. y se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y respetar las señales viales próximas al área de trabajo.

