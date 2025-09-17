Reparación de la Transístmica en Colón se extenderá dos meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los trabajos de reparación de un tramo de la carretera Boyd Roosevelt (vía Transístmica), a la altura de El Guarumal, Colón, se prolongarán dos meses adicionales, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El ingeniero Jorge Murgas, residente de la Dirección Nacional de Inspección del MOP, explicó que, pese al inicio de la temporada lluviosa y su impacto en el suelo, cumplirán con el cronograma establecido.

El tramo sufrió un hundimiento severo, lo que obligó a los residentes a usar rutas alternas para llegar a sus destinos. A finales de agosto pasado, las autoridades habilitaron accesos a la Autopista Panamá–Colón desde las comunidades de El Giral y Quebrada Ancha.

Murgas detalló que la reparación incluye un rediseño estructural, debido a que el suelo arcilloso y saturado ha provocado asentamientos críticos.

“Estamos evaluando nuevas medidas en la Dirección de Estudio y Diseño del MOP, con el objetivo de que la vía esté operativa antes de fin de año”, aseguró el ingeniero.

Seis millones para la reparación

Este martes, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N°112-25, que autoriza la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Consorcio Gatún (conformado por las empresas Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.) y el MOP, para el proyecto “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón, por un monto de $6 millones.

De acuerdo al Ejecutivo, el proyecto reparación del punto en la vía Transístmica forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura Vial a nivel nacional, principalmente en las vías de mayor tránsito vehicular, como son Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y la Panamericana hacia el interior del país, entre otros sectores.

“El MOP también realizó un estudio de mercado para establecer un precio de referencia, el cual está por encima del valor ofertado por el Consorcio”, detalló Presidencia en un comunicado.