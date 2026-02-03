Reparaciones temporales y largas esperas: el calvario por los ascensores del Complejo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las constantes fallas en los ascensores del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid vuelven a afectar la movilización de pacientes, especialmente personas con movilidad reducida, que exigen soluciones definitivas.

Los asegurados que se encuentran en el edificio de la Especializada, en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), reportan que los tres ascensores ubicados en la entrada principal están nuevamente dañados y fuera de servicio, lo que complica la movilización de cientos de personas que acuden a sus citas médicas.

Según reportes, hasta ayer lunes funcionaba uno de los tres ascensores; sin embargo, este martes 3 de febrero ya todos se encuentran fuera de operación. En el lugar se ha colocado cinta azul para impedir el ingreso, mientras personal de mantenimiento realiza las reparaciones.

Familiares de pacientes en sillas de ruedas y con movilidad reducida solicitan a la administración del centro hospitalario que se agilicen las reparaciones definitivas de todos los elevadores, ya que, debido a sus dolencias y enfermedades, asistir a una cita médica se convierte en toda una odisea.

A los asegurados que no pueden desplazarse por las escaleras se les permite movilizarse por los ascensores ubicados en la parte posterior del edificio de la Especializada, que conectan con el antiguo edificio; sin embargo, de los cuatro equipos disponibles, solo dos se encuentran operativos.

La situación se torna más compleja debido a que estos dos elevadores en funcionamiento están destinados principalmente al traslado de pacientes hospitalizados, lo que genera retrasos y complicaciones para médicos, enfermeros y camilleros, quienes deben hacer fila para trasladar a los pacientes entre los distintos pisos.

Los asegurados que están en el edificio de la especializada en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) reportan que los tres ascensores que se ubican en el entrada principal están nuevamente dañados y fuera de servicio. Foto: Katiuska Hernández

Los asegurados piden que se agilicen las reparaciones o que se instalen los nuevos ascensores. “No todo lo bonito y nuevo debe ser para Ciudad de la Salud; aquí, en el Complejo, hay bastantes médicos que atienden a pacientes de la tercera edad”, expresó una asegurada que prefirió no revelar su nombre.

En septiembre del año pasado, la administración de la CSS explicó que los elevadores ya fueron licitados y adjudicados; no obstante, su entrega depende completamente del proveedor, quien cuenta con un plazo de un año para completar los equipos.

Asimismo, se indicó que los ascensores se fabrican y diseñan específicamente para cada instalación, por lo que, mientras tanto, se han aplicado soluciones temporales de mantenimiento.

El personal de mantenimiento del hospital ha realizado esfuerzos extraordinarios para mantener operativos los elevadores dañados, incluso “canibalizando” equipos en algunos casos para que funcionen de manera parcial. Estas acciones son provisionales, mientras se completa la entrega de los nuevos ascensores.