Réplica de Sandoz Pharmaceuticals Panamá

Ciudad de Panamá, 28 de enero 2026

A la atención de: Jorge Molina Mendoza, Director Editorial, Diario La Prensa

Copia a: Aleida Samaniego, Editora de la sección Sociedad

Estimados Jorge y Aleida,

En representación de Sandoz Pharmaceuticals Panamá (en lo sucesivo SANDOZ PANAMÁ), por este medio y en ejercicio del derecho de réplica previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley 22 del 29 de junio de 2005, el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, solicitamos la publicación de la siguiente aclaración respecto a la nota titulada “Pacientes de artritis reportan recaídas y baja efectividad de fármaco biosimilar en la CSS”, realizada por Aleida Samaniego C. y publicada el 26 de enero de 2026 en el periódico La Prensa, ya que contiene afirmaciones inexactas que pudiesen generar interpretaciones imprecisas sobre la calidad, eficacia y seguridad de nuestro producto RIXATHON® (Rituximab).

– Afirmaciones publicadas y precisión necesaria

La nota señala que “más de 30 pacientes con artritis reumatoide habrían presentado recaídas tempranas y ausencia de respuesta clínica” tras recibir el biosimilar RIXATHON® (Rituximab) de SANDOZ PANAMÁ, lo cual no resulta exacto ni acorde a la realidad clínica ni a la información y datos disponibles sobre el producto al día de hoy.

– Compromiso con la Seguridad de los Pacientes

SANDOZ PANAMÁ mantiene un compromiso firme con la farmacovigilancia y la seguridad de los pacientes. Contamos con equipos locales, regionales y globales especializados que monitorean de manera continua la seguridad de nuestros medicamentos, garantizando que cualquier evento adverso debidamente reportado sea analizado bajo estándares internacionales rigurosos. Este sistema de vigilancia permanente asegura que los pacientes reciban tratamientos confiables y que las autoridades sanitarias dispongan de información transparente y verificable.

– Datos verificables de farmacovigilancia para RIXATHON® (Rituximab)

Contrario a lo indicado en la publicación, en el periodo de 2019–2025, SANDOZ PANAMÁ recibió únicamente 18 reportes relacionados con RIXATHON® (Rituximab).

Los citados reportes fueron en su totalidad revisados y atendidos por nuestros equipos de farmacovigilancia, calidad y medical. La evaluación oficial concluyó que:

• No existía un patrón o tendencia que indicara falta de eficacia del producto.

• No se identificó ninguna alerta nueva de seguridad.

• No se estableció relación causal entre los casos reportados y la calidad, seguridad y/o eficacia del producto.

• El proceso de fabricación fue descartado por completo como causa raíz de los reportes.

• Se confirmó que nuestro producto RIXATHON® (Rituximab) suministrado en Panamá se encontró en plena conformidad con estándares EMA/OMS/ICH, sin evidencia de fallas de fabricación.

– Cumplimiento normativo y estándares internacionales

SANDOZ PANAMÁ confirma que nuestro producto RIXATHON® (Rituximab) cumple plenamente con:

• La normativa panameña vigente, y

• Los estándares de agencias regulatorias estrictas¹ como:

• European Medicines Agency (EMA)

• Health Canada, Japón, Australia

SANDOZ PANAMÁ garantiza que su medicamento biosimilar cumple con calidad, seguridad y eficacia equivalentes al biológico de referencia.

– GRUPO SANDOZ y su compromiso con la calidad

SANDOZ PANAMÁ forma parte de GRUPO SANDOZ, líder mundial en el desarrollo y fabricación de biosimilares y genéricos, con amplia presencia en mercados de alta regulación como Europa y Estados Unidos.

GRUPO SANDOZ tiene un compromiso claro: permitir el acceso de más pacientes a tratamientos seguros, eficaces, accesibles y de calidad. Para más información puede visitar nuestro sitio oficial global: https://www.sandoz.com/.

Finalmente, invitamos respetuosamente a la autora del artículo y al medio a que, en caso de requerir más información técnica, científica o regulatoria sobre nuestros productos, se acerquen y/o contacten directamente a SANDOZ PANAMÁ, quienes gustosos podremos apoyarles.

Por lo anterior, solicito respetuosamente que esta réplica sea publicada en el mismo espacio, misma sección y con la misma relevancia que la nota original, de conformidad con lo establecido en la Ley 22 del 29 de junio de 2005.

Agradezco de antemano la atención a la presente y quedo en espera de su confirmación de recepción.

Atentamente,

SANDOZ PANAMÁ

Firmado por:

Dra. Katia Pineda

Directora Médica

Lic. Karen Orivio

Directora jurídica y de compliance

1. Autoridades regulatorias estrictas, bajo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).