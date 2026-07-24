Al menos 76 viviendas y 380 personas afectadas por lluvias; reportan la desaparición de una persona en Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó que al menos 76 viviendas y 380 personas resultaron afectadas por inundaciones, producto de las fuertes lluvias que cayeron este jueves 23 de julio en diferentes partes del país.

En un reporte preliminar, el Sinaproc informa que la mayor incidencia se registró en la provincia de Colón donde 60 viviendas y 300 personas resultaron afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierra o caída de árboles.

En tanto, en la provincia de Darién se reporta una persona desaparecida, tras ser arrastrado un vehículo por la corriente.

Los organismo de rescate están en Santa Fe, Darién para apoyar en las labores de búsqueda.

En Los Santos, se reportó la entrada de agua en el Colegio Coronel Segundo Villarreal, el Instituto Profesional Técnico de Azuero (IPTA) y sectores de la barriada La Gutiérrez, en La Villa de Los Santos. Se registraron cinco viviendas afectadas y 25 personas impactadas.

También se registró la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en el sector de El Silencio, distrito de Santa Ana. Asimismo, se reportó un árbol caído sobre la vía en el sector de La Tiza, distrito de Las Tablas.

En la provincia de Herrera, se reportaron inundaciones en La Arena de Chitré, La Valencia, la ruta Pesé–Monagrillo y la barriada Don Esteban. Hasta el último reporte de las autoridades, se evaluaron 11 viviendas, con aproximadamente 55 personas afectadas.

En Panamá Oeste, una residencia en Vista Alegre, distrito de Arraiján, fue afectada por una inundación. Lo mismo ocurrió en el sector de La Feria, Barrio Balboa, distrito de La Chorrera. En Villa Nazaret, Puerto Caimito, un árbol cayó sobre una vivienda.

Por otro lado, en la provincia de Panamá, en Alcalde Díaz, un árbol cayó sobre una vía.

Además, se reportaron cuatro deslizamientos de tierra en distintos sectores de San Miguelito, entre ellos Calle L, La Placita, Loma 10 y El Pueblito. Se explicó que algunos de estos deslizamientos afectaron parcialmente estructuras.

En Villa Guadalupe, una vivienda resultó afectada por una inundación.

En varios sectores de la ciudad capital, el tránsito vehicular se vio afectado por calles anegadas.