Reportan dos temblores en Chiriquí: el primero de 4.3

Un temblor de magnitud 4.3 se registró cerca de las 11:50 p.m. de este lunes 31 de agosto, en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
Según el instituto, el temblor tuvo una profundidad de 6 kilómetros en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) September 1, 2026
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2026-08-31
Hora: 11:50:46PM hora local
Magnitud: 4.3
Profundidad: 6km
Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 13km al sur de Boquete pic.twitter.com/xJZ8AhhKYm
El movimiento se sintió en gran parte de la provincia chiricana.
A esta hora no se han reportado mayores afectaciones.
Casi una hora después, a las 12:45 a.m. de este martes 1 de septiembre, el instituto reportó un temblor de 3.3 también en la zona fronteriza, con una profundidad de 13 kilómetros, a unos 12 kilómetros al sureste del sector de Progreso, distrito de Barú.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) September 1, 2026
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2026-09-01
Hora: 12:45:55AM hora local
Magnitud: 3.3
Profundidad: 16km
Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 12km al sureste de Progreso pic.twitter.com/ErjsFOPTN2