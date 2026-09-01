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    Instituto de Geociencias

    Reportan dos temblores en Chiriquí: el primero de 4.3

    Henry Cárdenas P.
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    Reportan dos temblores en Chiriquí: el primero de 4.3
    El temblor se sintió en gran parte de la provincia.

    Un temblor de magnitud 4.3 se registró cerca de las 11:50 p.m. de este lunes 31 de agosto, en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

    Según el instituto, el temblor tuvo una profundidad de 6 kilómetros en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete.

    El movimiento se sintió en gran parte de la provincia chiricana.

    A esta hora no se han reportado mayores afectaciones.

    Casi una hora después, a las 12:45 a.m. de este martes 1 de septiembre, el instituto reportó un temblor de 3.3 también en la zona fronteriza, con una profundidad de 13 kilómetros, a unos 12 kilómetros al sureste del sector de Progreso, distrito de Barú.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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