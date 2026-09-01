Reportan dos temblores en Chiriquí: el primero de 4.3

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un temblor de magnitud 4.3 se registró cerca de las 11:50 p.m. de este lunes 31 de agosto, en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Según el instituto, el temblor tuvo una profundidad de 6 kilómetros en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 13 kilómetros al sur de Boquete.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-08-31

Hora: 11:50:46PM hora local

Magnitud: 4.3

Profundidad: 6km

Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 13km al sur de Boquete pic.twitter.com/xJZ8AhhKYm — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) September 1, 2026

El movimiento se sintió en gran parte de la provincia chiricana.

A esta hora no se han reportado mayores afectaciones.

Casi una hora después, a las 12:45 a.m. de este martes 1 de septiembre, el instituto reportó un temblor de 3.3 también en la zona fronteriza, con una profundidad de 13 kilómetros, a unos 12 kilómetros al sureste del sector de Progreso, distrito de Barú.