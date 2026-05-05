Panamá, 05 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Idaan

    Reportan fuga de gas en potabilizadora Centenario, en Pacora

    Henry Cárdenas P.
    Reportan fuga de gas en potabilizadora Centenario, en Pacora
    Planta potabilizadora Centenario, en Pacora. Cortesía/Archivo

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reportó la noche de este lunes 4 de mayo una fuga de gas en la planta potabilizadora Centenario, en el corregimiento de Pacora.

    Se indicó que personal del Idaan y agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá trabajan en la estabilización de la planta debido a una fuga de gas que se dio durante el proceso de cloración del agua cruda.

    El Idaan reportó que la planta está fuera de servicio y que especialistas en manejo de sustancias peligrosas y del SUME 911 trasladaron al operador de la planta para una revisión integral.

    Ante esta situación, se procedió al cierre de la vía Panamericana con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de esta carretera.

    Se informó que, una vez se hagan las evaluaciones correspondientes, se determinará cuándo es oportuno el reinicio de las operaciones de la planta.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La ilegalidad tuvo responsables en la Lotería Nacional de Beneficencia. Leer más
    • Victoria vecinal en el Casco Antiguo: alcalde Mizrachi confirma que comercios ocupaban plazas sin pagar. Leer más
    • PASE-U 2026: lo que debes saber del primer pago del Ifarhu y cuándo será. Leer más
    • Empresas internacionales pagarán 15% de impuesto en Panamá si no demuestran operación real. Leer más
    • Noches sin silencio: vecinos denuncian exceso de ruido en fiestas en la Casa de la Municipalidad. Leer más
    • ‘Los pastos marinos son como potreros’: el discurso de Benicio Robinson que desafía a la ciencia. Leer más
    • La panameña que aprende en España a tratar el cáncer con mayor precisión. Leer más