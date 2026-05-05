Reportan fuga de gas en potabilizadora Centenario, en Pacora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reportó la noche de este lunes 4 de mayo una fuga de gas en la planta potabilizadora Centenario, en el corregimiento de Pacora.

Se indicó que personal del Idaan y agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá trabajan en la estabilización de la planta debido a una fuga de gas que se dio durante el proceso de cloración del agua cruda.

El Idaan reportó que la planta está fuera de servicio y que especialistas en manejo de sustancias peligrosas y del SUME 911 trasladaron al operador de la planta para una revisión integral.

Ante esta situación, se procedió al cierre de la vía Panamericana con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de esta carretera.

Se informó que, una vez se hagan las evaluaciones correspondientes, se determinará cuándo es oportuno el reinicio de las operaciones de la planta.