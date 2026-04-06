Panamá, 06 de abril del 2026

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    Controlan incendio bajo el puente de las Américas y reabren la vía

    Yasser Yánez García
    Controlan incendio bajo el puente de las Américas y reabren la vía
    Incendio cerca del puente de las Américas, en la zona de combustibles. Cortesía

    Un incendio se registró en la zona de La Boca, debajo del Puente de las Américas, cercana a un área donde operan instalaciones vinculadas al tratamiento de combustible y tanques de almacenamiento.

    Según información preliminar del coronel Caleb Rodríguez, se reporta una persona desaparecida, presuntamente colaborador de la empresa Panamá Oil Terminals, S.A.

    Además, dos bomberos resultaron heridos con quemaduras de segundo grado y fueron trasladados a un centro hospitalario, mientras que dos camiones cisterna sufrieron afectaciones durante la emergencia.

    Las unidades involucradas corresponden a pipas de combustible con una capacidad estimada de entre 5,000 y 10,000 galones.

    Controlan incendio bajo el puente de las Américas y reabren la vía

    De acuerdo con el coronel Ángel Delgado, el fuego inició en un cisterna y se propagó rápidamente hacia otro cisterna, mientras un tercer camión se encontraba en proceso de carga de combustible.

    “Hemos logrado contener el incendio, avanzar en su extinción y reducir la temperatura. Este tipo de siniestros debe trabajarse de forma progresiva para ir bajando el calor”, explicó Delgado.

    Además, aseguró que si bien, la estructura del puente recibió radiación del incendio, expertos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), tendrán que realizar las evaluaciones pertinentes.

    El incendio se encuentra prácticamente extinguido y se espera que las cámaras térmicas confirmen en las próximas horas su control total.

    Más de 50 unidades del Cuerpo de Bomberos participan en las labores para sofocar las llamas y asegurar la zona.

    El incidente obligó a detener alrededor de una hora la circulación por el puente.

    Por su parte, la Aeronaútica Civil evalúa suspender las operaciones aéreas después de las 6:00 p.m. si el humo no se controla, debido al riego para la visibilidad.

    Yasser Yánez García


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