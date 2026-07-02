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    Emergencia

    Reportan segundo incendio en el Casco Antiguo en menos de una semana

    Yasser Yánez García
    Reportan segundo incendio en el Casco Antiguo en menos de una semana
    Incendio en Casco Antiguo la noche del miércoles 1 de julio.

    Un nuevo incendio fue reportado la noche de este miércoles en un caserón en calle Veraguas del Casco Antiguo, según informaciones preliminares difundidas por el Cuerpo de Bomberos.

    Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la magnitud del siniestro o si existen personas afectadas.

    Este incidente ocurre apenas unos días después de otro incendio registrado durante la madrugada del pasado domingo 28 de junio en calle 12 de Casco Antiguo, ocasionado presuntamente por un cortocircuito o una chispa eléctrica, que dejó un saldo de 79 personas afectadas y un total de 22 familias damnificadas.

    Información en desarrollo…

    Yasser Yánez García

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