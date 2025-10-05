Panamá, 05 de octubre del 2025

    Reportan sismo de 4.9 cerca de Jaqué, Darién

    José González Pinilla
    Se registró cerca de la comunidad de Jaqué, en la provincia de Darién. Cortesía

    Un sismo de magnitud 4.9 se registró la tarde de este sábado 4 de octubre, muy cerca de la comunidad de Jaqué, en la provincia de Darién.

    De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de Panamá, el evento ocurrió a 19 kilómetros al sur de Jaqué, con una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento telúrico fue registrado a las 6:42 p.m.

    El Sistema Nacional de Protección Civil recordó a la población que, ante un sismo, se deben seguir medidas de prevención como mantener la calma, evacuar de forma segura si es necesario y dirigirse a un lugar abierto y libre de riesgos.

