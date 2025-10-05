Reportan sismo de 4.9 cerca de Jaqué, Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un sismo de magnitud 4.9 se registró la tarde de este sábado 4 de octubre, muy cerca de la comunidad de Jaqué, en la provincia de Darién.

De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de Panamá, el evento ocurrió a 19 kilómetros al sur de Jaqué, con una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento telúrico fue registrado a las 6:42 p.m.

El Sistema Nacional de Protección Civil recordó a la población que, ante un sismo, se deben seguir medidas de prevención como mantener la calma, evacuar de forma segura si es necesario y dirigirse a un lugar abierto y libre de riesgos.