Reportan temblor de 4.7 en Tonosí, Los Santos; no se reportan afectaciones

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la mañana de este martes 7 de octubre un sismo de magnitud 4.7, al oeste del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.
De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el sismo se registró a las 6:50 a.m. de este martes, con una profundidad de 14 kilómetros.
Inicialmente, se había informado que el temblor fue de magnitud 4.5.
Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han reportado si hubo algún tipo de afectación.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 7, 2025
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2025-10-07
Hora: 6:41:50AM hora local
Magnitud: 4.5
Profundidad: 14km
Localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí pic.twitter.com/oye9C3fWsY
Luis Iván Pérez, director regional del Sistema de Protección Civil de Los Santos, informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones tras el temblor.
“Hicimos los monitoreos correspondientes a este tipo de eventos y hasta ahora no tenemos ninguna afectación en escuelas, hospitales y viviendas”, afirmó Pérez.
El evento sísmico se registra en momentos en que los estamentos de seguridad se preparan para el simulacro nacional ante una emergencia de gran magnitud, el próximo 13 de octubre.