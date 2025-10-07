Reportan temblor de 4.7 en Tonosí, Los Santos; no se reportan afectaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la mañana de este martes 7 de octubre un sismo de magnitud 4.7, al oeste del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el sismo se registró a las 6:50 a.m. de este martes, con una profundidad de 14 kilómetros.

Inicialmente, se había informado que el temblor fue de magnitud 4.5.

Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han reportado si hubo algún tipo de afectación.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2025-10-07

Hora: 6:41:50AM hora local

Magnitud: 4.5

Profundidad: 14km

Localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí pic.twitter.com/oye9C3fWsY — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 7, 2025

Luis Iván Pérez, director regional del Sistema de Protección Civil de Los Santos, informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones tras el temblor.

“Hicimos los monitoreos correspondientes a este tipo de eventos y hasta ahora no tenemos ninguna afectación en escuelas, hospitales y viviendas”, afirmó Pérez.

El evento sísmico se registra en momentos en que los estamentos de seguridad se preparan para el simulacro nacional ante una emergencia de gran magnitud, el próximo 13 de octubre.