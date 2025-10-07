Panamá, 07 de octubre del 2025

    Instituto de Geociencias

    Reportan temblor de 4.7 en Tonosí, Los Santos; no se reportan afectaciones

    Henry Cárdenas P.
    El personal del Sinaproc de Los Santos está monitoreando el área tras el sismo. Cortesía

    El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la mañana de este martes 7 de octubre un sismo de magnitud 4.7, al oeste del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

    De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el sismo se registró a las 6:50 a.m. de este martes, con una profundidad de 14 kilómetros.

    Inicialmente, se había informado que el temblor fue de magnitud 4.5.

    Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han reportado si hubo algún tipo de afectación.

    Luis Iván Pérez, director regional del Sistema de Protección Civil de Los Santos, informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones tras el temblor.

    “Hicimos los monitoreos correspondientes a este tipo de eventos y hasta ahora no tenemos ninguna afectación en escuelas, hospitales y viviendas”, afirmó Pérez.

    El evento sísmico se registra en momentos en que los estamentos de seguridad se preparan para el simulacro nacional ante una emergencia de gran magnitud, el próximo 13 de octubre.

    Henry Cárdenas P.

