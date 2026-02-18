Reportan ventas lentas pese a ofertas de pescados y mariscos en el inicio de la Cuaresma

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con precios que arrancan desde 1.00 hasta 20 dólares, el Mercado de Mariscos, ubicado en la avenida Balboa, inició la Cuaresma este Miércoles de Ceniza con tarifas consideradas accesibles por vendedores y compradores. Sin embargo, la afluencia de clientes ha sido menor en comparación con años anteriores.

Según una lista de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en el mercado los consumidores pueden adquirir diversos productos del mar, como camarones tití a 3 dólares la libra, camarones rojos a 5 dólares, colas de langosta entre 4 y 5 dólares y langostinos a 6 dólares.

El Mercado de Mariscos también ofrece productos más económicos, como la corvinata a 3 dólares, el pargo rojo mediano a 1 dólar, el pargo blanco a 2 dólares y el atún a 2.50 dólares. Mientras tanto, el salmón oscila entre 2.50 y 3.50 dólares, dependiendo del puesto. Los filetes alcanzan los 4 dólares y el robalo se vende a 5 dólares. En otro local, la corvina está a 3.25 dólares.

Con el inicio de la cuaresmo, empieza el movimiento de compra de pescados y mariscos en el Mercado de Mariscos. Foto: LP Alexander Arosemena

A pesar de los precios competitivos, los comerciantes reportan un movimiento de ventas lento. Según los vendedores, en años anteriores, un Miércoles de Ceniza en horas de la mañana los puestos estaban llenos; sin embargo, actualmente el mercado está un poco vacío y las ventas son bajas.

La estrategia de los vendedores consiste en mantener los productos frescos y con precios bajos para incentivar el consumo. Consideran que el pescado está barato y a buen precio; incluso algunos dueños de locales señalan que ofrecen promociones para jubilados.

Los vendedores atribuyen la baja asistencia a varios factores, entre ellos los cambios en los horarios de cierre y reapertura de vías cercanas, así como la extensión de festividades en áreas como la Cinta Costera, que este año finalizaron más tarde de lo habitual.

Incluso algunos puestos permanecieron cerrados durante la mañana. A diferencia de otros años, los comerciantes reportan bajo movimiento. No obstante, mantienen la expectativa de que la clientela aumente en los próximos días.

Muchos compradores que acuden al Mercado de Mariscos lo hacen como una expresión de tradición familiar y religiosa, al abstenerse de consumir carnes el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma.

“Los veo bastante buenos. Para el inicio de la Cuaresma el precio está bastante bueno, se ve accesible”, manifestó un cliente que acudió a comprar mariscos para mantener la tradición familiar de consumir pescado los miércoles y viernes durante los 40 días de este período religioso.