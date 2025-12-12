¿Reprobaste materias en 2025? Este es el calendario oficial para la recuperación académica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció oficialmente el calendario y los lineamientos del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025, una iniciativa destinada a apoyar a estudiantes de educación premedia y media —tanto de centros educativos oficiales como particulares— que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar.

El programa busca garantizar que los estudiantes puedan reforzar sus conocimientos y avanzar al siguiente nivel académico con bases más sólidas.

El proceso comienza con el periodo de inscripciones, que se llevará a cabo del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Paralelamente, el Meduca ha programado la capacitación docente del 30 de diciembre al 2 de enero, con el fin de asegurar que los educadores cuenten con las herramientas metodológicas necesarias para atender adecuadamente a los estudiantes durante la fase de nivelación.

El desarrollo del programa iniciará el 5 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026, con clases impartidas de lunes a viernes en sesiones de 60 minutos.

Durante estas semanas, los estudiantes recibirán atención intensiva en las áreas en las que presenten mayores dificultades, siguiendo guías de trabajo y estrategias pedagógicas diseñadas para fortalecer habilidades y contenidos clave.

Las evaluaciones finales del PRAE están programadas del 9 al 11 de febrero de 2026, tras lo cual las escuelas deberán entregar calificaciones y certificaciones el 13 de febrero.

Posteriormente, se realizará la entrega de consolidados regionales el 19 de febrero y la revisión de resultados por comisiones el 23 de febrero.

Finalmente, el Meduca anunció que la entrega oficial de certificados y diplomas para estudiantes de 9º y 12º grado tendrá lugar el 26 de febrero de 2026, marcando el cierre formal del proceso de recuperación académica.

Con este calendario, el Meduca reiteró su compromiso con brindar oportunidades equitativas para que los estudiantes puedan superar dificultades académicas y continuar su formación sin rezagos significativos.