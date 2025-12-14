Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes 15 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos de becas y asistencias económicas correspondientes a 2025, el cual se realizará únicamente mediante cheques.
Entre los beneficios incluidos figura el tercer pago del PASE-U 2025, cuyo desembolso se efectuará de forma escalonada en distintas regiones del país.
Según el Ifarhu, los pagos programados para este lunes se llevarán a cabo en:
Agencia del Ifarhu de Almirante
Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingüe de Nicaragua y oficinas del IFARHU
Changuinola: Cancha de Base Line
Distrito de Barú: Oficinas del Ifarhu de Barú
Distrito de Renacimiento: Oficinas del Ifarhu de Bugaba
Distrito de David: Diversos centros escolares
Distrito de Olá: Casa de Pueblo de Olá
Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura
Chepo: Agencia regional de Panamá Este
Distrito de San Miguelito: Sede regional de San Miguelito
Corregimiento de Tortí: Oficinas regionales del Ifarhu de Tortí
Distrito de Panamá: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
Distrito de Arraiján: Oficina regional del Ifarhu en Vista Alegre, Westland Mall
Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del Ifarhu de Coronado
Distrito de Capira: Auditorio de Capira
Distrito de Montijo: Plaza Teresa Urriola
Distrito de Santiago: Santiago Mall
Cémaco: Diversos centros educativosGuna Yala: Diversos centros educativos
La institución recordó que para el cobro es obligatorio presentar el recibo de entrega de documentos, el boletín hasta el segundo trimestre de 2025 y la cédula vigente en original del estudiante y del representante legal.
En caso de que el representante no pueda asistir, la persona autorizada deberá llevar copias legibles de las cédulas (por ambas caras), todas vigentes, y una nota de autorización original firmada a mano.
El calendario completo y el detalle de los beneficios pueden consultarse en los canales oficiales del Ifarhu.