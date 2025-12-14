Panamá, 14 de diciembre del 2025

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    El calendario completo y el detalle de los beneficios pueden consultarse en los canales oficiales del Ifarhu. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes 15 de diciembre iniciará el proceso de reprogramación de pagos de becas y asistencias económicas correspondientes a 2025, el cual se realizará únicamente mediante cheques.

    Entre los beneficios incluidos figura el tercer pago del PASE-U 2025, cuyo desembolso se efectuará de forma escalonada en distintas regiones del país.

    Según el Ifarhu, los pagos programados para este lunes se llevarán a cabo en:

    • Agencia del Ifarhu de Almirante

    • Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingüe de Nicaragua y oficinas del IFARHU

    • Changuinola: Cancha de Base Line

    • Distrito de Barú: Oficinas del Ifarhu de Barú

    • Distrito de Renacimiento: Oficinas del Ifarhu de Bugaba

    • Distrito de David: Diversos centros escolares

    • Distrito de Olá: Casa de Pueblo de Olá

    • Distrito de Colón: Centro de Arte y Cultura

    • Chepo: Agencia regional de Panamá Este

    • Distrito de San Miguelito: Sede regional de San Miguelito

    • Corregimiento de Tortí: Oficinas regionales del Ifarhu de Tortí

    • Distrito de Panamá: Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino

    • Distrito de Arraiján: Oficina regional del Ifarhu en Vista Alegre, Westland Mall

    • Distrito de San Carlos: Oficinas regionales del Ifarhu de Coronado

    • Distrito de Capira: Auditorio de Capira

    • Distrito de Montijo: Plaza Teresa Urriola

    • Distrito de Santiago: Santiago Mall

    • Cémaco: Diversos centros educativosGuna Yala: Diversos centros educativos

    La institución recordó que para el cobro es obligatorio presentar el recibo de entrega de documentos, el boletín hasta el segundo trimestre de 2025 y la cédula vigente en original del estudiante y del representante legal.

    En caso de que el representante no pueda asistir, la persona autorizada deberá llevar copias legibles de las cédulas (por ambas caras), todas vigentes, y una nota de autorización original firmada a mano.

    El calendario completo y el detalle de los beneficios pueden consultarse en los canales oficiales del Ifarhu.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


