Rescatan a excursionista extranjera en zona montañosa de Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una joven de 18 años, proveniente de Bélgica, fue rescatada la noche del sábado 17 de mayo, tras permanecer extraviada durante una excursión en el Cerro Los Picachos, ubicado en el distrito de Olá, provincia de Coclé.

El operativo se extendió por aproximadamente ocho horas debido a las condiciones climáticas y al terreno accidentado del área montañosa.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la joven formaba parte de un grupo de senderistas cuando se reportó la situación que activó las labores de búsqueda y rescate.

Tras ser ubicada, la excursionista recibió atención de paramédicos, ya que presentaba signos de agotamiento físico producto de la caminata y de las condiciones del terreno.

Las autoridades reiteraron el llamado a tomar medidas preventivas antes de realizar actividades de senderismo en zonas montañosas.

Entre las recomendaciones mencionadas figuran informar previamente la ruta a familiares o autoridades, utilizar ropa y equipo adecuado, mantenerse hidratado y conservar comunicación constante durante el recorrido.