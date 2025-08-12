Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INCIDENTE

    Rescatan a mujer que cayó a las vías del Metro en estación Vía Argentina

    José González Pinilla
    Rescatan a mujer que cayó a las vías del Metro en estación Vía Argentina
    Estación vía Argentina.

    Una mujer de 53 años de edad fue rescatada con vida la mañana de este martes 12 de agosto, luego de caer a las vías del Metro en la estación Vía Argentina.

    +info

    Restablecen servicio en la Línea 1 del Metro de Panamá tras 35 minutos de interrupción

    El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que personal de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate intervino de forma oportuna y trasladó a la paciente en ambulancia privada a un centro médico para recibir atención especializada.

    Testigos en el andén relataron que el hecho ocurrió alrededor de las 7:40 a.m., cuando la mujer, descalza y vestida con una camiseta tipo camisón, se aproximó al área donde aguardaban pasajeros con dirección a Albrook.

    “Comenzó como a rezar y, justo cuando el tren llegó a su altura, se dejó caer voluntariamente”, narró Vicente Carrasco, un usuario de Metro que estaba acompañado de su hija de 15 años. El testigo aseguró que la mujer mostraba signos evidentes de crisis emocional, aunque no aparentaba vivir en situación de calle.

    "Mi hija sufrió un fuerte impacto con la imagen", indicó.

    “Me sorprendió que nos echaran a todos sin tomarnos declaración alguna. La policía ya estaba ahí a los tres minutos del suceso”, añadió.

    Debido al incidente, el Metro de Panamá tuvo que suspender el servicio en toda la Línea 1 por casi 35 minutos, lo que dejó a miles de usuarios varados en diversas estaciones.

    Una vez restablecida la operación, la estación Vía Argentina permaneció cerrada temporalmente hasta que realizaran el rescate. Ya para las 8:50 a.m. toda la línea empezó a funcionar con normalidad.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más