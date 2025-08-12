Rescatan a mujer que cayó a las vías del Metro en estación Vía Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una mujer de 53 años de edad fue rescatada con vida la mañana de este martes 12 de agosto, luego de caer a las vías del Metro en la estación Vía Argentina.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que personal de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate intervino de forma oportuna y trasladó a la paciente en ambulancia privada a un centro médico para recibir atención especializada.

Informamos que una mujer de 53 años cayó a las vías del Metro en Vía Argentina. Fue rescatada por DOEXBURE y trasladada a un centro médico para recibir atención. #BCBRP #Seguridad pic.twitter.com/FKFFLTdB0p — Bomberos De Panamá (@BCBRP) August 12, 2025

Testigos en el andén relataron que el hecho ocurrió alrededor de las 7:40 a.m., cuando la mujer, descalza y vestida con una camiseta tipo camisón, se aproximó al área donde aguardaban pasajeros con dirección a Albrook.

“Comenzó como a rezar y, justo cuando el tren llegó a su altura, se dejó caer voluntariamente”, narró Vicente Carrasco, un usuario de Metro que estaba acompañado de su hija de 15 años. El testigo aseguró que la mujer mostraba signos evidentes de crisis emocional, aunque no aparentaba vivir en situación de calle.

"Mi hija sufrió un fuerte impacto con la imagen", indicó.

“Me sorprendió que nos echaran a todos sin tomarnos declaración alguna. La policía ya estaba ahí a los tres minutos del suceso”, añadió.

Debido al incidente, el Metro de Panamá tuvo que suspender el servicio en toda la Línea 1 por casi 35 minutos, lo que dejó a miles de usuarios varados en diversas estaciones.

Una vez restablecida la operación, la estación Vía Argentina permaneció cerrada temporalmente hasta que realizaran el rescate. Ya para las 8:50 a.m. toda la línea empezó a funcionar con normalidad.