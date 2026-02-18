Rescates por crecida de ríos en Panamá: 59 evacuados en Gatún y Río Grande

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó este miércoles 18 de febrero que realizó evacuaciones preventivas y rescates en distintos puntos del país, debido al incremento repentino de caudales, evitando consecuencias mayores para la población.

En la comunidad de María Chiquita y en el sector del río Piedra, en la provincia de Colón, aproximadamente 200 personas fueron evacuadas de manera segura tras el aumento del nivel del agua. Las acciones se desarrollaron de forma preventiva ante el riesgo de inundaciones.

🌊🚒 Bomberos apoyaron a unas 200 personas tras crecida de los ríos Piedra y Gatún. No hubo heridos. ⚠️ Evite cruzar ríos crecidos; la corriente puede arrastrar vehículos. pic.twitter.com/EoAKk8omZm — Bomberos De Panamá (@BCBRP) February 18, 2026

De igual manera, en el área del río Gatún se evacuaron nueve personas, mientras que en el sector de Río Grande (Coclé) unas 50 personas fueron puestas a salvo luego de quedar en condición de riesgo por la crecida del afluente. En el lugar había un campamento espiritual, del cual participaban unas 1,400 personas.

Personal de los estamentos de seguridad apoyaron a unas 200 personas tras crecida de los ríos Piedra y Gatún. Cortesía

Las autoridades destacaron que la rápida intervención de las unidades permitió salvaguardar las vidas en zonas vulnerables.

Emergencias por abejas africanizadas

En materia de control de riesgos, el Cuerpo de Bomberos informó que también atendió emergencias relacionadas con abejas africanizadas en Panamá Este y en la provincia de Chiriquí.

Del 13 al 18 de febrero, un total de 598 emergencias han sido atendidas en el Operativo Guardianes 2026 – Carnaval, informó el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

En Panamá Este, un enjambre agresivo afectó tres residencias familiares, aunque no se reportaron personas lesionadas. En Chiriquí, una familia resultó afectada, incluyendo un adulto mayor que recibió atención oportuna por parte de las unidades de emergencia.

Ante estos escenarios, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención, evitar cruzar ríos crecidos, no exponerse a enjambres y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.