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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Residentes de Hato Pintado y La Loma pierden la paciencia y protestan por falta de agua

    La falta de agua afecta a varias comunidades del país. Residentes de Pueblo Nuevo denuncian falta de suministro.

    Yaritza Mojica
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    Residentes de Hato Pintado y La Loma pierden la paciencia y protestan por falta de agua
    Protesta pacífica en la Avenida 12 de Octubre por parte de los residentes de Hato Pintado que llevan 5 años reclamando agua. Tecnicos del Idaan y el representante de Pueblo Nuevo se presentaron. 26 de agosto de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    No es común ver una protesta por falta de agua en pleno centro de la ciudad. Pero este 26 de agosto, residentes de Pueblo Nuevo, en el centro de la ciudad, salieron a la calle para reclamar por un servicio que reciben apenas cuatro horas al día.

    Residentes de Hato Pintado y La Loma pierden la paciencia y protestan por falta de agua
    Vecinos de Hato Pintado salieron a la calle, en una protesta pacífica a pedir solución ante la falta de agua. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    La protesta reunió a vecinos de los sectores de Hato Pintado, La Loma, calle Ottawa y calle Don Higinio Araúz, así como de los PH Hato Pintado y Victoria Hills, entre otros sectores, quienes exigieron al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) una solución definitiva a los problemas de abastecimiento de agua potable que, según denunciaron, se mantienen desde hace varios años y se han intensificado en las últimas semanas.

    Durante una reunión con representantes de la comunidad y funcionarios del Idaan, los moradores cuestionaron la falta de información sobre las interrupciones y reclamaron que se evalúe una reducción en las facturas o recibos de agua mientras persista el deficiente servicio.

    “El agua se va a las 5 de la mañana. Que nos rebajen los recibos, que nos solucionen el problema”, reclamó uno de los residentes durante el encuentro.

    Residentes de Hato Pintado y La Loma pierden la paciencia y protestan por falta de agua
    Residentes de Pueblo Nuevo, Hato Pintado, entre otros sectores, denuncian que llevan más de 5 años con cortes prolongados de agua. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Uno de los residentes del PH Victoria Hills señaló que la interrupción del servicio ocurre diariamente a la misma hora. Más que esperar que el agua no se vaya, los moradores piden al Idaan que les avise con anticipación cuándo ocurrirán los cortes, para poder organizarse ante una situación que ya forma parte de su rutina.

    Por su parte, representantes de Gestión Social del Idaan informaron Que se ejecutan trabajos para mejorar la distribución hacia las zonas altas de Pueblo Nuevo, que incluyen la instalación de tuberías y válvulas. Las labores comenzaron en la calle 78 y contemplan la revisión de conexiones provenientes de Vía Brasil y la Transístmica.

    Según sus reportes, en junio eran seis las calles afectadas y actualmente serían 23.

    Por su parte, el representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, pidió resultados concretos tras años de reuniones con las autoridades.

    “En Pueblo Nuevo realmente ya estamos cansados de tener solamente explicaciones. La gente quiere resultados”, afirmó.

    Fenómeno de El Niño traerá crisis hídrica

    El escenario se complica ante las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), que anticipa un período de déficit de precipitaciones durante el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027. Ante esta situación el Consejo de Gabinete, declaró un estado de emergencia nacional debido a una fuerte crisis hídrica provocada por un fenómeno de El Niño muy intenso.

    Solo en la ciudad de Panamá y San Miguelito, hay reportes de más de 25 comunidades que enfrentan graves problemas de abastecimiento. Sectores que son abastecidas por la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, que actualmente produce 220 millones de galones diarios.

    Residentes de Hato Pintado y La Loma pierden la paciencia y protestan por falta de agua

    La situación no se concentra únicamente en la capital. Comunidades de Panamá Oeste, Colón, Veraguas, Chiriquí y Azuero también han reportado interrupciones, baja presión o falta prolongada de agua potable.

    En Atalaya, Veraguas, desde junio se ha reportado que más de 7,000 personas enfrentan problemas de abastecimiento.

    En Panamá Oeste, entre las comunidades señaladas están Barrio Balboa, Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón y Puerto Caimito.

    De acuerdo con el Censo 2023, estos seis corregimientos reúnen en conjunto más de 210,000 habitantes, aunque esta cifra corresponde a la población total de los corregimientos y no necesariamente al número de personas afectadas por la falta de agua.

    Azuero con 15 meses de crisis

    En Azuero, el problema tiene una dimensión aún mayor. Las provincias de Herrera y Los Santos acumulan alrededor de 15 meses de crisis relacionada con el abastecimiento de agua potable, lo que ha afectado a más de 100,000 habitantes.

    Residentes de Hato Pintado y La Loma pierden la paciencia y protestan por falta de agua

    La entidad debe completar nuevas pruebas sobre el agua del río La Villa antes de determinar si es posible retomar su potabilización.

    Los resultados de estos estudios serán determinantes para que el Idaan establezca cuándo podría restablecerse la producción de agua potable a partir del río La Villa.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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