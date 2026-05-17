Residentes de Parque Lefevre reclama aceras, drenajes y la reapertura de un centro infantil abandonado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos proyectos importantes para la comunidad de Parque Lefevre, como la construcción de paradas y aceras, así como la rehabilitación de la piscina, fueron excluidos del Plan Anual de Obras e Inversiones 2026 del Municipio de Panamá.

En medio del crecimiento urbano de la ciudad de Panamá, el corregimiento de Parque Lefevre —donde se estableció la primera ciudad española del istmo, hoy conocida como Panamá Viejo— enfrenta problemas históricos de infraestructura que continúan afectando la calidad de vida de miles de residentes.

Aceras deterioradas o inexistentes, falta de paradas de autobús adecuadas, cunetas colapsadas que provocan inundaciones, el deterioro de espacios deportivos y comunitarios y mal manejo de los desechos figuran entre las principales necesidades señaladas por moradores y dirigentes locales.

Tras una consulta ciudadana los residentes en Parque Lefevre solicitaron la construcción de paradas, sin embargo, el proyecto fue paralizado por la Alcaldía de Panamá. Foto/ LP Elysée Fernández

Durante un recorrido realizado por La Prensa, en medio del tráfico pesado y un sol abrasador, quedó en evidencia una realidad cotidiana para cientos de peatones: caminar esquivando autos y motocicletas ante la ausencia de aceras seguras. La escena se repite en distintos puntos de Parque Lefevre y refleja una problemática común en varios sectores de la capital, hay carencia de infraestructura peatonal adecuada.

En Parque Lefevre, residen aproximadamente 42 mil personas distribuidas en unas 30 comunidades. Una de ellas es Panamá Viejo, donde vive Emith Murillo, una moradora que aseguró que tareas tan simples como ir a una tienda o buscar transporte público representan un riesgo diario.

“Las aceras y las paradas son importantes porque actualmente el peatón no tiene por dónde caminar. Nos toca ir por la orilla de la carretera, aumentando el riesgo de accidentes”, expresó Murillo.

La falta de infraestructura peatonal no es el único reclamo. Residentes también exigen la construcción de cunetas y mejoras al sistema pluvial para reducir las inundaciones que afectan calles y viviendas durante la temporada lluviosa.

Precisamente, en una consulta ciudadana realizada el 17 de marzo de 2025, la comunidad aprobó y solicitó un proyecto para la construcción de aceras, paradas, cunetas y parques de bolsillo. La iniciativa fue incluida en el Plan Anual de Obras e Inversiones 2026 del Municipio de Panamá, aprobado mediante el Acuerdo N° 314 del 25 de noviembre de 2025.

En dicho plan se contemplaban proyectos de la Alcaldía y de las juntas comunales, con una inversión total de $67.7 millones para 26 obras, entre ellas las aceras del sector de Panamá Viejo.

No obstante, cinco meses después, el 23 de abril de 2026, el Concejo Municipal subrogó el Acuerdo N° 45 del 10 de febrero de 2026, eliminando varios proyectos incluidos previamente en el plan de inversiones. Entre las obras excluidas figuraban la renovación de Calle 50, bibliotecas digitales en Las Garzas, Tocumen y Chilibre, además de las aceras de Panamá Viejo, La Doña, Villa Zaíta y varias canchas sintéticas.

Aceras deterioradas o inexistentes, falta de paradas de autobús adecuadas, cunetas colapsadas que provocan inundaciones y el deterioro de espacios deportivos y comunitarios figuran entre las principales necesidades en el corregimiento de Parque Lefevre. Foto /LP Elysée Fernández

Centro de atención infantil cerrado

A la falta de infraestructura urbana se suma otra preocupación para los residentes de Parque Lefevre: el cierre del Centro de Desarrollo Infantil (Cedis) Andrés Gesto, ubicado en Panamá Viejo, situación que mantiene en incertidumbre a decenas de familias que dependían de este espacio para la atención y estimulación temprana de niños, especialmente menores con discapacidad o necesidades especiales.

Centro de Desarrollo Infantil de Parque Lefevre, se mantiene cerrado hace una años, luego de registra inundaciones y problemas en su infraestructura. Foto/ LP Elysée Fernández

Padres de familia y dirigentes comunitarios denunciaron que el centro permanece cerrado desde hace un año, luego de una inundación registrada en el área y tras una recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que ordenó mantener la instalación fuera de servicio.

Un informe del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Sinaproc indicó que es necesario demoler el muro perimetral y construir uno nuevo, además de reparar columnas y vigas afectadas por el deterioro, así como canalizar las aguas pluviales provenientes de los techos, entre otras mejoras.

Cedis Parque Lefevre, informe del Sinaproc emitido en julio de 2025 a la Alcaldía de Panamá.

El centro fue construido en 1967 y atendía a niños desde maternal, pre jardín y jardín, además de ofrecer servicios especializados.

Hilary Ortega, madre de un niño de casi cuatro años con dificultades del lenguaje, relató que acudió en varias ocasiones al centro para intentar inscribirlo, pero siempre lo encontró cerrado. Explicó que su hijo necesita convivir con otros niños y recibir apoyo especializado por recomendación médica, pero actualmente no cuenta con alternativas cercanas y accesibles.

“Ese centro quedaba cerca de mi casa y era una opción económica. Mi niño necesita socializar y recibir terapias, pero nunca pude encontrar a nadie para inscribirlo”, manifestó.

Las denuncias también fueron respaldadas por líderes comunitarios de sectores como Puente del Rey y Villa del Rey, quienes cuestionaron que el centro continúe cerrado pese a que la comunidad ha solicitado su reapertura en distintas consultas ciudadanas.

El cierre del Centro de Desarrollo Infantil (Cedis) Andrés Gesto, ubicado en Panamá Viejo, mantiene en incertidumbre a decenas de familias que dependían de este espacio para la atención y estimulación temprana de niños. Foto/ LP Elysée Fernández

Guillermo Zambrano, dirigente comunitario, sostuvo que el Cedis Andrés Gesto ha funcionado durante décadas y beneficia a niños de varios sectores cercanos.

“El problema lo están pagando los niños y las madres. Aquí hay muchos padres que no tienen recursos para trasladar a sus hijos a centros especializados lejanos”, afirmó.

Según explicó Zambrano, las autoridades municipales argumentan que el Cedis se encuentra en una zona vulnerable a inundaciones. No obstante, residentes sostienen que las afectaciones severas solo ocurrieron de manera excepcional el año pasado y consideran que existen alternativas para reforzar la infraestructura y mantener operativo el centro.

Proyectos paralizados y piscina deteriorada

Precisamente este 15 de mayo, el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, presentó una queja administrativa ante la Contraloría General de la República contra la Alcaldía de Panamá, encabezada por Mayer Mizrachi, por el abandono del Cedis Andrés Gesto.

Rodríguez indicó que resulta preocupante que, tras casi un año, este bien municipal continúe en abandono, pese a que corresponde a las autoridades municipales custodiar, preservar y dar mantenimiento a los bienes públicos.

“Exigimos atención, responsabilidad y acciones concretas para rescatar este espacio que pertenece a todos los ciudadanos”, expresó el representante.

Además, cuestionó la paralización y exclusión de varios proyectos comunitarios que ya contaban con fondos aprobados y respaldo ciudadano, y advirtió que las decisiones recientes del alcalde capitalino están afectando obras consideradas prioritarias para el corregimiento.

Rodríguez explicó que el proyecto de construcción y rehabilitación de aceras, paradas, cunetas y parques de bolsillo en el sector de Panamá Viejo, específicamente en la calle Rodrigo Galván, tenía un costo aproximado de $1.2 millones.

De acuerdo con el representante, la iniciativa ya había sido avalada por la comunidad y estaba lista para iniciar el proceso de licitación; sin embargo, aseguró que fue suspendida hace unas tres semanas.

Otro proyecto pausado es la rehabilitación de piscinas municipales. Señaló que inicialmente se contemplaba una inversión cercana a $2 millones para varias piscinas de la ciudad, incluida la de Parque Lefevre. Sin embargo, el presupuesto habría aumentado a casi $4.5 millones, aunque solo abarcaría tres instalaciones: Betania, Calidonia y San Francisco, dejando fuera la piscina de Parque Lefevre.

Durante una visita a la piscina del corregimiento se observaron múltiples deterioros: baños y duchas en mal estado, azulejos incompletos y falta de pintura, entre otras deficiencias.

Actualmente, la piscina permanece en funcionamiento de lunes a sábado y es utilizada por adultos mayores y estudiantes de programas escolares. El mantenimiento de estas instalaciones corresponde exclusivamente a la Alcaldía de Panamá y no a las juntas comunales.

La piscina Parque Lefevre requiere mantenimiento en sus instalaciones. Foto/ LP Elysée Fernández

Ante este panorama, el representante indicó que acudirá a la Comisión de Hacienda para exponer sus objeciones y solicitar que los proyectos originalmente aprobados para Parque Lefevre sean retomados y ejecutados.

La Prensa consultó a la Alcaldía de Panamá para conocer su posición frente a los señalamientos, sin embargo, respondieron que “por el momento no estarán brindando declaraciones sobre este tema”.